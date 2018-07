Chente Ydrach se va de gira a Estados Unidos con “Radical Afuego”

SAN JUAN – El comediante puertorriqueño Chente Ydrach iniciará su gira del stand up comedy “Radical Afuego” en el estado de la Florida el 20 de julio. Esta será la cuarta gira del influencer en los Estados Unidos. Hasta la fecha hay 25 funciones confirmadas, con presentaciones en 11 estados, en un período de tres meses, logrando así ser la gira más grande de su trayectoria.

El artista se presentará el viernes, 20 de julio en Miami, sábado, 21 de julio en Orlando y domingo, 22 de julio en Clearwater. Mientras que el viernes, 27 de julio llegará a Fort Myers y el domingo, 29 de julio culmina su recorrido por el estado de la Florida en Jacksonville.

Posteriormente, realizará una veintena de shows en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Ohio, Chicago y Texas.

El nombre del show surgió de la popular frase “cool, radical, a fuego” que hace mención en su vlog cuando quiere ser sarcástico. El stand up comedy de una hora incluirá como temas: historias de su relación amorosa con su novia, anécdotas de borracheras, Hombres vs. Mujeres, la legalización del cannabis medicinal en Puerto Rico y la iglesia.

Chente anticipó “cualquier cosa puede pasar, con cada presentación el show sigue evolucionando.” De igual forma, exhortó “tienen que ser parte del público para vivir la experiencia, no es lo mismo ver un show grabado, que verlo en vivo.”

Sobre la gira sin precedentes destacó “estoy agradecido, me siento muy emocionado de poder hacer mi sueño realidad, me vuela la cabeza, no me lo creo, y es una bendición que pueda hacer esta gira gracias a mis chistes. Es un reto, no puedo negar que tengo un poco de miedo, por otro lado, me siento súper bien irme de gira haciendo lo más que me gusta”. El comediante puertorriqueño relató además “siempre quise hacer stand up comedy, pero no estaba seguro. Desde pequeño veía con mi papá los stand up.”

“Radical Afuego” cuenta con el equipo de producción de Vaz Vil Enterprise. Se espera que se anuncien nuevas funciones en los Estados Unidos, con miras a realizar el gran cierre en Puerto Rico.

Actualmente, Chente se encuentra grabando contenido para poder mantenerse activo en sus diversos conceptos de entretenimientos Masacote, Sesiones, Solpresa y el Vlog.

Ydrach inició en las redes sociales en el 2009 y en el 2011 presentó su primer stand up comedy. Fue el primer influencer puertorriqueño en hacer una gira por Estados Unidos en el 2015 con “Dándolo Todo”, luego en el 2016 con “USA Tour” y en el 2017 “La historia del mundo de acuerdo a Chente Ydrach”.

El joven puertorriqueño fue reconocido por YouTube al lograr los 100 mil seguidores. Actualmente, cuenta con más de 234 mil seguidores en su canal vídeos y más de 322 mil en Facebook. Ha colaborado en la creación de contenido para películas, así como de marcas y ha participado en varios filmes.