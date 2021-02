“Chinchorros” aún no pueden operar bajo nueva Orden Ejecutiva por COVID-19

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia descartó el jueves que se les otorgue el permiso a los llamados “chinchorros” para que se inserten en la actividad económica luego que desde marzo de 2020 se les ordenara por Orden Ejecutiva dejar de operar.

“Primero mi exhortación a todos es cumplir con la orden ejecutiva por el bien común. Las autoridades en ley y orden pueden intervenir con establecimientos que no estén autorizados para operar”, dijo el mandatario a preguntas de CyberNews.

Cuestionado sobre las razones para que los “chinchorros”, que venden bebidas alcohólicas, como ocurre en restaurantes, hoteles y colmados, no puedan operar, Pierluisi Urrutia dijo: “los restaurantes que están bajo la directriz que no pueden operar sus barras, pueden servir bebidas alcohólicas, pero solamente en las mesas. Y eso es algo que tenemos que seguir monitoreando porque yo todavía no estoy en posición de abrir las barras”.

“Me apena mucho el golpe que eso está teniendo en barras y en cafetines, llámenle como les quieran llamar, chinchorros que principalmente se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas, me apena el golpe que eso está teniendo en ese sector, pero, en el balance que tengo que hacer la salud ahí prevalece y todavía no podemos abrir las barras”, añadió.

Sin embargo, el mandatario exhortó a los comerciantes que poseen chinchorros, a que pueden solicitar incentivos.

“Les digo a los que operan barras, cafetines, llámenles chinchorros, acabamos de anunciar un incentivo que da entre 5 a 15 mil dólares si es una barra que no tiene personal serán 5 mil dólares, pero si tienen 5 o 6 empleados o varios empleados, puede ser hasta 15 mil dólares. No es un préstamo, es para ayudarlos en lo que llegamos al momento en que puedan abrir sus establecimientos que son legales, tienen todo el derecho de tenerlos, pero, lamentablemente por la pandemia no pueden operar”, acotó.