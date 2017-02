Chocolate boricua: Loíza Dark cultiva y procesa el cacao para producirlo en la Isla (Foto y Vídeo)

Vicente Toledo Rohena

CAROLINA – Puerto Rico sabe a chocolate. Es que la valentía, dedicación y riesgo del agricultor Juan Carlos Vizcarrondo, lo llevó a experimentar en producir chocolate boricua. El deseo por conocer más sobre el cacao, fue el principio de la emprendedora aventura. Loíza Dark, es una empresa que cultiva y procesa el cacao en la isla, para hacer el chocolate.

“La idea de la empresa surgió sin planificación. Todo comenzó cuando me puse a sembrar árboles de frutas en una de mis fincas a finales de la década de los 90’. Entre estos árboles había cacao… par de años después, empecé a tener la fruta. Me concentré en conocer más de sobre la fruta, hasta que se convirtió más en un reto. Vino a mi idea hacer chocolate, pero no sabía lo que tenía que hacer para producir chocolate”, explicó Vizcarrondo.

Narró que el siguiente paso fue instruirse, comprar libros; y leer por internet para encontrar la manera de cómo hacer chocolate. Pero su reto era ir más allá, aunque no tenía en mente hacer un negocio de esto, sí buscaba que el chocolate tuviera buen sabor.

“Sabía que eran muchos los procesos que se pasaban antes del resultado final del chocolate. Por ejemplo, es vital fermentarlo en su propia pulpa para que desarrolle el sabor que saldrá cuando se tueste… todo eso lo tuve que aprender en el camino”, recalcó.

Durante la primera aventura de producir chocolate, el agricultor lo tomó como un pasatiempo y lo compartía con familiares y amigos para que dieran su parecer sobre el sabor.

“El sabor no era el que se suponía, pero continuaba con el reto de conseguir ese sabor buscado. Donde quiera que iba y preguntaba, nadie sabía hacer chocolate. Averigüé que, en la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, había siembra de cacao. Encontré muchos árboles de cacao e inicié la tarea de hacer semilleros de la fruta, porque yo había sembrado muy pocos árboles. Aunque continuaba sembrando todos los años más árboles, no tenía lo suficiente. Para hacer chocolate necesita un volumen grande de cacao”, recordó el agricultor que, con estos semilleros, siguió sembrando en sus dos fincas (Loíza y Canóvanas).

El cultivo de semilleros y la continua siembra de árboles, ayudó en el incremento de la materia prima para la elaboración del chocolate. En el 2009, a insistencias de familiares y amigos que le comentaban que el momento para desarrollar el negocio de la producción de chocolate, Vizcarrondo tomó el reto y emprendió la aventura empresarial.

“Me propuse hacer un chocolate que compita a nivel mundial. Un chocolate con los mejores ingredientes para que el mundo sepa que Puerto Rico produce chocolate”, dijo.

Loíza Dark produce barras de chocolate con diversos porcientos de cacao, chocolates con nueces, de diferentes sabores; todos producidos en la fábrica en Los Ángeles, Carolina. Vende su producto a tiendas y negocios; además de venderlo al detal, en las mismas facilidades. Exporta el producto a través de la página de internet: www.loizadark.com donde se encuentra el inventario de todas las opciones de chocolate.

“En estos momentos nuestro reto y deseo es aumentar la exportación del producto. Quiero seguir aumentando la distribución del chocolate en la Isla, Estados Unidos y otras partes del mundo. Para que sepan que nosotros hacemos chocolate y de buena calidad”, terminó diciendo con orgullo.

