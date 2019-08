Choferes de Uber víctimas de asaltos, ‘carjackings’ y cuentas falsas

SAN JUAN – Un conductor de Uber denunció el martes un alegado esquema de cuentas falsas mediante el que individuos acceden la información bancaria de los choferes para robarles el dinero que se ganan por este servicio, mientras que también denunció se han reportado casos de asaltos y robos de autos.

“Con lo del ‘hackeo’ lo que están haciendo es que la persona no está en el destino. Se sabe que no está ahí, porque te envían mensajes que son ‘copy paste’ y te dicen: ‘necesito que me envíes tu número ya que el Uber es para mi hija y se van a montar mi hija y mi sobrina’. Le das el número para que te llamen y te digan donde están. Uno por la ignorancia, le envía el número, te cancelan el viaje y te llega un mensaje que te dice que tu cuenta está apunto de ser bloqueada o permanentemente suspendida”, relató en entrevista radial (WKAQ) el chofer de Uber identificado como Francis.

Alegó que luego al intentar acceder el sistema, los conductores deben colocar todos sus credenciales que son rechazados. “Obtienen la información de nosotros y cuando cierra la semana entran a las cuentas de todos los choferes que cogieron la información, cambian la información bancaria y se llevan los chavos”, agregó.

Indicó que al parecer se trata de un grupo de personas que están en Latinoamérica que se dedican a la creación de cuentas falsas. “Lo que pasa es que es bien fácil hacer cuentas en Uber y como en Puerto Rico y en los países latinoamericanos podemos hacer viajes mediante el uso de ‘cash’ (dinero en efectivo) y no tienes que poner tarjeta de crédito ni nada. Tienes un número de teléfono nuevo, creas la cuenta y pides ‘cash’”, explicó.

Entretanto, alegó que ya varios conductores ya han sufrido este esquema y dejó claro, que las disposiciones de Uber es no ofrecer el número de teléfono a los usuarios.

De otra parte, el conductor de Uber señaló que al permitirse el pago de este servicio con dinero en efectivo, también se han reportado múltiples casos de asaltos y hasta robos de auto (“carjackings”). “Eso ha perjudicado en muchas formas porque hemos sufrido asaltos. Se montan en el carro y cuando llegan al destino le roban el teléfono a uno. Hay choferes que le han llevado los carros”, sostuvo.

Precisamente entre la noche del lunes y la madrugada del martes se reportaron dos “carjackings” a conductores de Uber en Caguas y Santurce. En ambos casos, las autoridades relataron que los ladrones son cuatro individuos que solicitan el servicio y al llegar al destino, uno de ellos agarra al conductor por el cuello para entonces robarle su auto y otras pertenencias.