Christian G. Rodríguez: Enfocado en fomentar el crecimiento económico de la región

TRUJILLO ALTO – Desde temprana edad, Christian Gabriel Rodríguez recorrió los diez municipios del Distrito de Carolina en diferentes facetas. Fue avanzador, funcionario de colegio, repartió propagandas, consultor en estrategias de campaña, y fue presidente de la Juventud Popular del Distrito de Carolina por tres términos consecutivos.

Residente de Trujillo Alto, el joven de 32 años es uno de los ocho aspirantes al senado por el Distrito de Carolina en la papeleta del Partido Popular Democrático. Su pasión por el servicio público no es casualidad, puesto que lo heredó de su familia. Su madre como secretaria municipal, un padre sargento de la Policía de Puerto Rico y unos abuelos que fueron servidores públicos. Tuvo un bisabuelo alcalde, un tío senador, un tío presidente de una legislatura municipal y dos primos alcaldes.

Desde el 2010 al 2017, continuó en el mundo político, pero, en esta ocasión, como funcionario público desde la rama legislativa donde ocupó un puesto como ayudante especial de un representante y luego de un senador.

En ese tiempo, vio de primera mano como buenas ideas llegaban a convertirse en realidades, pero también vio -diariamente- diferentes situaciones y necesidades en el aparato social, religioso, cultural, económico y político.

“Desde pequeño me vi en una papeleta, pero el factor determinante de que yo haya tomado la decisión de aspirar en este momento son las condiciones que estamos viviendo con la falta de servicios básicos. También, he sufrido el éxodo de hermanos puertorriqueños a los Estados Unidos. Yo estudié toda mi vida en un mismo lugar y mi grupo era como hermanos y he visto como muchos de ellos se van de la isla y no los culpo, porque están buscando mejores oportunidades, pero yo me comprometo a dar la lucha para que ellos puedan sentirse que pueden regresar a un mejor país”, dijo Rodríguez.

Tras el paso del huracán María, en 2017, Rodríguez entendió que para poder colaborar con una agenda extensa y de mayor impacto a la ciudadanía, tenía que aspirar a un puesto político. Como senador propone recurrir a búsquedas de mecanismos y herramientas que puedan mejorar la situación del distrito y del país.

Con una preparación en Administración de Empresas con concentración en Empresarismo, el aspirante al distrito de Carolina cree, además, que se debe fomentar la creación de empresas que tengan sentido de pertenencia en la región noreste. Esto en conjunto con una mayor proyección al turismo interno de una zona que cuenta con una de las mejores playas del mundo (Flamenco en Culebra), el bosque lluvioso El Yunque, reservas naturales y otros atractivos.

“Debemos lograr que los empresarios de nuestra región se integren a la sociedad y que cubran toda la zona para crear más empleos en beneficio de la ciudadanía. Tenemos dos aeropuertos, tenemos las mejores playas, y como me dices que a la hora de las personas irse de vacaciones deciden irse al oeste. Tenemos que capturar ese mercado de turismo interno”, puntualizó el número ocho (8) en la papeleta de las primarias del 9 de agosto.