Christian G. Rodríguez: Presenta propuestas para un distrito sostenible

TRUJILLO ALTO – El precandidato al senado en el Distrito de Carolina y el número #8 en la papeleta por el Partido Popular Democrático (PPD), Christian G. Rodríguez, presentó su plan de propuestas para el distrito senatorial #8. Entre las mismas se destacan el desarrollo económico, la conservación ambiental, el uso de energías renovables, la educación dirigida al cambio climático y la sostenibilidad. Sin embargo, en lo primero que trabajaría -al convertirse en senador- será en conocer quiénes serán los directores regionales de las distintas agencias gubernamentales en la zona. Esto, con el fin de establecer que su prioridad será el que se agilicen los procesos para que los fondos legislativos y asignaciones lleguen a donde tienen que llegar.

Una de sus principales propuestas lo es la municipalización de la transportación marítima de las islas municipio Vieques y Culebra. La idea principal sería segmentar el presupuesto en dos partes de lo que es la Autoridad para el Transporte Marítimo (ATM) actualmente, entregarles a los municipios las embarcaciones y restablecer el puesto de Comisionado de las islas municipio con el fin de que este vele porque el uso de esos fondos sea adecuado.

“Todo sobrante del presupuesto anual debe ser reinvertido automáticamente en mejoras a las embarcaciones. Esto no quiere decir que los alcaldes estén cohibidos de solicitar algún servicio a la empresa privada. Si Culebra quiere tener el servicio privado, pues lo puede tener y de igual forma Vieques. No representa despidos de servidores públicos, son personas que ya tienen un conocimiento si pasasen a manos de Vieques y Culebra”, explicó Rodríguez.

Aunque el gobierno actual busca concretar una Alianza Público-Privada (APP) para manejar la transportación marítima hacia ambas islas, Rodríguez asegura que está demostrado que los alcaldes aun con menos fondos, “trabajan más”.

“Al gobierno central le resulta más caro todo. En lo caro también caemos en la lentitud de la burocracia del sistema. Yo estoy seguro de que este sistema en manos de los alcaldes como William Iván Solís (Culebra) y Víctor Emeric (Vieques) que han demostrado ser unos titanes en el servicio sería mucho más eficiente el servicio. Yo, como candidato y joven que he disfrutado de todo mi distrito, también he vivido lo que es el famoso triangulo y sé lo que es quedarse varado. No tengo problemas que la empresa privada sea partícipe siempre y cuando venga con los mejores intereses y no a lucrarse”, aseguró el aspirante al Senado, aunque estará pendiente -de haber un contrato en enero 2020- para que este sea cónsono con las necesidades de los viequenses y culebrenses.

Otra propuesta lo es la rotulación de las principales áreas de interés de la región y la creación de una marca turística que identifique al Noreste, así como ‘Porta del Sol’ representa el área oeste de Puerto Rico. Ejemplo de esto lo es la rotulación que se preparó desde la Ruta 66 tanto en inglés como en español para que las personas pudieran llegar a El Yunque. “Se nos quedó Las Croabas, en Fajardo; la Playa Los machos, en Ceiba y Piñones, en Loíza. Tenemos que resaltar el hacer una marca de nuestra región y el distrito. Por ejemplo, en Trujillo Alto se ofrece una oferta gastronómica de lechón riquísima y mucho mejor que la de Cayey, y eso hay que resaltarlo para crear empleos, economía y fomentar el turismo interno”, dijo el precandidato a la legislatura.

Esta propuesta va atada a la creación de una ruta rural que se conocerá como ruta Joaquín Mouliert. La misma saldría de Paraíso en Fajardo hasta llegar a la zona metropolitana del distrito, todo recorriendo el área rural para fomentar el turismo y la creación de empresas gastronómicas en esa ruta.

“Como atractivo en el campo de Río Grande se hacen unos cultivos de azucenas que son preciosos y tenemos que sentarnos tanto el tercer sector y los empresarios para trabajar con esto. Un ejemplo pudiera ser promover estos lugares en hoteles y que estos lo incluyan como parte de sus ofertas turísticas, que, además de visitar El Yunque, puedan subir a Jiménez o Bartolo a recoger azucenas”, mencionó Rodríguez.

De otro lado, el joven trujillano destaca que entre sus propuestas el fomentar el uso de energía renovable, la creación de empresas ecoamigables y la integración de la comunidad e instituciones sin fines de lucro. Asimismo, el que en las escuelas públicas se brinden charlas y clases sobre siembra, agricultura y la importancia de la conservación del ambiente.

“Las pequeñas hospederías crean una actividad económica en distintos sectores. En el área de las Croabas, por ejemplo, tenemos el parador de Mike Avilés que es el único adaptado para esa zona. Eso tenemos que fomentarlo porque ha sido el éxito de otros lugares como La Parguera, Rincón, y esas pequeñas hospederías nutren a familias y empresarios de la comunidad. Esto debe ir a la mano de lo que promulga con estas instituciones sin fines de lucro”, manifestó Christian quien busca que lugares como el Corredor Ecológico del Noreste y las Cabezas de San Juan, en Fajardo, sean parte de la integración con microempresarios para fomentar una actividad económica que beneficie a ambas partes.

Buscará establecer una sólida industria pesquera

El número ocho en la papeleta para el senado por el Distrito de Carolina enfatizó que ya es momento que a los pescadores se les trate igual que a los agricultores y ganaderos. A esos fines, una vez se convierta en legislador, se reunirá con pescadores de la región para escuchar sus necesidades y ayudarlos para que tengan sus documentos al día.

“Hay que identificarlos con todos sus permisos y licencias; todo al día. Lo otro será buscar apoyo económico para financiar con el modelo que ellos quieran ya sea cooperativa o corporaciones”, anunció Rodríguez.

“Los fondos siempre son utilizados para cafetaleros y ganaderos. Ese estigma yo quiero romperlo, quiero venir y que los pescadores siempre estén en la conversación del modelo económico del país. Siempre se resaltan en Semana Santa, pero tiene que ir más allá y deben ser respaldados por el Estado. Hay que procurar que esas personas tengan las capacitaciones necesarias para lo nuevo que existe en la industria”, agregó.

En cuanto al redesarrollo de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, Rodríguez explicó que se deben insertar a las universidades públicas y privadas del país. Este reconoció que -en el pasado- fue parte de los planes de desarrollo (bajo el gobierno de Alejandro García Padilla) con aperturas de pequeños empresarios, no obstante, aunque había inversionistas interesados, fueron muchas las complicaciones para operar en el interior de la base.

“El desarrollo de Roosevelt Roads lo trabajaré de la mano de las universidades; ahí está el conocimiento y la capacidad. Los pongo en práctica para que esos jóvenes que están estudiando empresarismo, desarrollo ambiental, planificación, arquitectuta puedan practicar desarrollando y beneficiando a Puerto Rico entero porque el desarrollo de Roosevelt Roads es para todo el país”, puntualizó Rodríguez quien se describe como una persona que cree en el empresarismo, la equidad y el respeto para todos.

