Christian Rodríguez estará en la papeleta del PPD para el Distrito de Carolina

TRUJILLO ALTO – Los populares de la zona noreste seleccionaron ayer, domingo, 16 de agosto, a sus dos candidatos oficiales para el Senado por el Distrito de Carolina.

Con 5,970 votos reportados -hasta el momento- por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Christian G. Rodríguez se convirtió en uno de los dos candidatos que presentará el Partido Popular Democrático (PPD) para el Distrito de Carolina, en la papeleta de las elecciones generales. El joven, natural de Trujillo Alto, se mostró satisfecho con los resultados y se comprometió en hacer una campaña de altura y en unión de cara a las elecciones generales.

“Las estrategias que utilicé me dieron los resultados. Mis recursos no fueron abundantes, fueron limitados, pero pude optimizarlos para poder llegar a la gente como esperaba. Tengo que agradecer, también, a los afiliados del Partido Nuevo Progresista que entraron a las filas del PPD para darme su confianza. En el distrito me conocen, saben que van a tener un senador de presencia constante y trabajando mano a mano con los alcaldes y los líderes de barrios”, manifestó Rodríguez, quien estará junto a Javier Aponte Dalmau en la papeleta del PPD.

Christian fue uno de los ocho aspirantes que presentaba el PPD para ocupar esa posición en la cual solo dos resultaron vencedores. Según el ahora candidato oficial, muchas personas que salieron a votar -particularmente en el área de Carolina y Trujillo Alto- buscaban caras nuevas, por lo que adjudica que el voto de la juventud y del liderato popular le ayudó a obtener la victoria en esta contienda.

“Ahora es más fácil la campaña. Ya no hay primarias y vamos a trabajar en equipo. Yo represento al PPD, pero quiero que tengan en cuenta que estaré sirviendo tanto a rojos como azules y no afiliados. Soy un ente de unidad, no me gusta la confrontación, ni la pelea y esas características las voy a llevarlas a lo que será mi campaña”, puntualizó Rodríguez, quien según la CEE ganó el precinto 109 de Trujillo Alto con 950 votos.