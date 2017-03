Cierre exitoso del festival multigénero We The Future (VIDEO)

Por: Iván Castañer González

Los predios del coliseo Roberto Clemente recibieron, nuevamente, a miles de personas que fueron a disfrutar de la clausura del festival multigénero We the Future (WTF). La noche estuvo llena de música reggae, electrónica, indie y urbana que cerró de forma brillante la intensa semana musical del festival, que este año cumplió su segunda edición.El WTF contó, ayer, sábado 18 de marzo, con cerca de 10 mil personas que asistieron al evento. El pasado 11 de marzo se dieron cita 15 mil personas, es decir entre los dos días cerca de 25 mil personas disfrutaron del mejor festival multigénero de Puerto Rico y el caribe.

Empire of The Sun, Bad Bunny y Marshmello llenan de música el Coliseo Roberto Clemente

No eran las 5:00 p. m., hora en que abrían las puertas, y ya había fila para entrar. Mucha gente se dio cita desde temprano para disfrutar de la tarima principal, de la oferta gastronómica y otras divertidas experiencias.

La tarima interior del Coors Light We The Future albergó las presentaciones de Kidd Towerzz, Wolfs Can Riot, Los Wálters, DC Breaks, Loadstar y Bad Company. Por otro lado, la tarima principal fue sede de las presentaciones de Rosamalia, Nino y de los estelares: Bad Bunny, Empire of the Sun y Marshmellow.

Dieron las 9:00 p. m. y ya la multitud lo aclamaba, era el momento de Bad Bunny. El intérprete de trap puso a saltar a la multitud, tan pronto entró, con su tema “Tú no vives así”. Bad Bunny cantó otros éxitos de su repertorio tales como: “Soy peor”, “Diles”, “Demagogo”, entre otros. El extravagante cantante mantuvo una conexión con un público, que cantó durante toda la presentación y que disfrutó de fuegos artificiales, llamaradas y confeti.

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al traer como invitado a Dj Luian, uno de los mejores djs de música urbana en la actualidad. La aparición de Luian provocó exaltación entre los asistentes y esta escaló más aún cuando cantaron el éxito “La ocasión”. Sin embargo, faltaba otro as bajo la manga de Bad Bunny y Dj Luian. Ese as fue Zion, que se unió al “Conejo malo” para cantar “Caile”.

Como si hubiesen llegado del espacio, así fue la singular presentación del grupo australiano Empire of the Sun. El grupo de electrónica y rock alternativo, que se destaca por su estilo peculiar de vestir, entretuvo al público con unos distintivos visuales y sus movidos ritmos. Los australianos tocaron temas de su nueva producción “Two Vines” e incluyeron otros de sus otras dos producciones, “Walking on a Dream” y “Ice on the Dune”.

La banda hizo viajar al público durante toda la presentación, sin embargo, la presentación tomó un giro distinto con el tema “Alive”. El sencillo, que pertenece a “Ice on the Dune”, hizo que el público cantara y saltara al ritmo de la pegajosa canción, mientras volaba el confeti por el aire.

Sin duda alguna, el espectáculo más esperado de la noche fue el de Marshmello. El DJ que esconde su identidad con su casco en forma de malvavisco llenó de pura energía los predios del Clemente. Con unos visuales, que se bandeaban entre un estilo similar a los videojuegos y unos psicodélicos, mantuvo al público activo durante toda la presentación.

El intérprete de “Alone” utilizó ritmos pesados que provocaron brincos y mucho baile entre sus fanáticos. Marshmello también tocó el remix de “Where Are U Now”, tema con el cual se dio a conocer.

Como parte de las atracciones, los organizadores del evento, crearon una especie de parque pasivo donde podías tomar un respiro sentado o columpiándote, y aun así no te perdías nada del espectáculo musical. De la misma manera, en los alrededores de la tarima principal se podían apreciar diferentes esculturas, a las cuales se le añadió luces ultravioletas para que el espectador tuviera una experiencia única.

Y en cuanto experiencias, los asistentes disfrutaron de una gastronómica. El festival contaba con un “Food Truck Village”, en el cual habían “foodtrucks” de comida mexicana, tailandesa, china, entre otros. Fuera de esta villa había concesionarios que vendían pizza, hamburguesas, açaí y más comida mexicana.

Una experiencia divertida era el Cosmic Jam de Coors Light y NBA. En el Cosmic Jam atacabas el canasto mientras te tomaban una fotografía formato gif, luego pasabas a retratarte con un fondo que simulaba un camerino para vivir la experiencia NBA.

Por otro lado, estaba El Huerto que contaba con una barra, donde podías tomarte una limonada con vodka o cualquier otro jugo natural. En adición El Huerto tenía muebles, mesas y juegos con los que podías disfrutar del evento de una manera más tranquila.

Otra experiencia singular fue la implementación de tres telescopios por la Sociedad de Astronomía del Caribe. Con los telescopios los visitantes podían observar el firmamento al disfrutar de las melodías de los artistas de la tarima principal.

