Cine de Plaza Carolina reabre sus puertas

CAROLINA – La gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-044, que deja sin efecto el “lockdown” y establece que el nuevo horario del toque de queda es de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. Esta nueva Orden Ejecutiva tendrá efecto por 14 días, desde el 16 de junio hasta el 30 de junio de 2020.

Desde el jueves, 18 junio, Caribbean Cinemas anunció la apertura de algunas salas de cine alrededor de la isla: Montehiedra, Plaza del Caribe (Ponce), Plaza Carolina, Plaza Guaynabo y Western Plaza (Mayagüez). Tandas diarias comenzarán desde las 2:00 p.m. con últimas tandas 7:30 p.m.

En las primeras semanas de apertura la cadena presentará, con precio de descuento, las películas que se habían quedado en cartelera al momento del cierre y algunos reestrenos mientras llegan los primeros estrenos en julio. Entre los títulos que van a reestrenar se encuentran: The Hunt, I Still Believe, Yerba Buena, Sonic the Hedgehog, Trolls World Tour, Despicable Me 2, Furious 7, Jurasic World, Bloodshot, The Invisible Man y Mission Impossible: Fallout. Entonces a partir de julio se esperan los estrenos: Unhinged, Mulan, Tenet, Greenland, The Broken Hearts Gallery y la película dominicana No es lo que Parece, entre otros.

Bajo el nuevo escenario, todas las butacas estarán numeradas y las salas se reducirán en más de un 50% de su capacidad actual al aplicar el protocolo de distancia física. Habrá asientos disponibles desde una hasta 4 personas juntas, dejando siempre bloqueadas 2 o 3 butacas entre ellos y el próximo cliente para cumplir con el distanciamiento requerido. También se bloqueará una fila completa entre cada fila de asientos, se le requerirá a los clientes que se mantengan en sus butacas y salgan en orden de fila al momento de desalojar la sala.

Asimismo, se anunció que se podrán adquirir los boletos de manera online.