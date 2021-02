Citan reunión con COR3, Fema, Salud y Alcalde para encarrilar construcción hospital en Vieques

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Para finalmente encarrilar la construcción del nuevo hospital en Vieques, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció la convocatoria a una reunión cumbre con el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el secretario designado de Salud, Carlos Mellado, funcionarios de la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el alcalde de la llamada ‘Isla Nena’, José ‘Junito’ Corcino.

“La construcción de este hospital en Vieques tiene que ser una prioridad para el gobierno estatal y el federal. Los dineros están ahí, asignados por FEMA a principios del año pasado, sin embargo, al día de hoy no se ha comenzado el proceso de desarrollo de planes y adjudicación de obras. Esto es vital para que se agilice a la mayor brevedad posible. Por tal razón estaremos convocando en los próximos días a una reunión con todas las entidades involucradas en este asunto para colocarle fecha de comienzo y terminación a este proyecto. No puede haber más burocracia, la salud de los viequenses no debe estar atada a atrasos”, señaló Méndez Núñez, quien representa el Distrito #36, el cual comprende los municipios de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

“Existe una nueva administración municipal y estoy seguro de que el amigo Alcalde de Vieques tiene como norte la construcción del hospital este cuatrienio. Se puede lograr, lo que hace falta es voluntad y cortar con los procesos burocráticos. El dinero está disponible, gracias a la labor de nuestra Comisionada Residente, quien ha sido imprescindible en este esfuerzo; lo que tenemos que evaluar es cómo se va a hacer e identificar cualquier fuente de recursos para que la obra empiece. Ese es el propósito de esta reunión cumbre, agilizar el proceso, establecer métricas e implementar mecanismos de cumplimientos”, agregó el expresidente de la Cámara Baja.

El líder novoprogresista adelantó que estará dialogando el asunto con el gobernador, Pedro Pierluisi, a la mayor brevedad posible para que colocar el hospital en la lista de proyectos prioritarios de la administración.

Las partidas federales asignadas para la construcción del nuevo hospital ascienden a unos $49.323 millones para cubrir el total de la construcción. A eso se le añaden unos $1.04 millones provenientes del programa de Asistencia Pública (406 Hazard Mitigation Program), menos unos 6.4 millones de dólares asociados a las reducciones que cubrirán los seguros; para un gran total de $43.9 millones. Con una cubierta federal de un 90 por ciento ($39.5 millones) y una cobertura estatal de 10 por ciento, o $4.4 millones.

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Susana Centeno, única facilidad hospitalaria en Vieques, fue casi totalmente destruida debido a los impactos de los poderosos huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

En el 2019 FEMA anunció que el hospital era elegible para reemplazo, luego del nivel de destrozo causado por los huracanes.

El CDT servía a una población estimada en sobre nueve mil residentes.