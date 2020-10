Citarán so pena de desacato a presidente de Cementerio Toñito Flores en Humacao

SAN JUAN – El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el representante Reinaldo Vargas Rodríguez, anunció el miércoles, que se apresta a citar so pena de desacato, a José Flores Roldán, dueño de Funeraria y Cementerio Toñito Flores, LLC., ante su segunda incomparecencia para contestar preguntas en torno al proceso de arrendamiento para la construcción de un nuevo cementerio público otorgado por el Municipio de Humacao.

“El señor Flores, presidente de dicha corporación, por segunda vez no ha comparecido ante la citación que le ha cursado esta Comisión, alegando que no recibió el documento en el que solicitaba su presencia, enviada por correo electrónico. Por lo que, se le va a citar el próximo viernes, so pena de desacato y se le va a llevar la citación personalmente al pueblo de Humacao, para que esta situación que está alegando, de que no le han llegado los correos electrónicos, no sirva excusa para no asistir aquí”, explicó el representante Vargas Rodriguez en declaraciones escritas.

Para ese día también se atenderá a Adalberto López Torres, propietario de Funerarias Carrasco, “para así terminar con esta investigación y redactar el correspondiente informe sobre esta situación”.

El legislador sostuvo que, como parte de los trabajos, “tenemos unas dudas en torno al proceso y al contrato que se otorgó. Queremos que se nos aclaren y él (Flores) es la única persona que puede hacerlo”.

Este contrato fue otorgado luego de aprobada la Resolución Núm. 1, Serie 2017-2018, por parte de la Legislatura Municipal de Humacao. Según declaraciones vertidas la pasada semana por Melissa Hernández Carrasquillo, representante legal del Cementerio Pax Christi en Humacao, el contrato no procede, ya que no cumple con los requisitos de ley, al no abrirse a subasta pública.