Claves para evitar la contaminación de alimentos

Ahora más que nunca las festividades navideñas cobran un sitial especial dentro de la rutina de los boricuas y qué mejor forma de comenzar que dando gracias. Este año el Día de Acción de Gracias tiene un significado mayor; damos gracias por estar vivos, porque aunque la tempestad quiso sacudirnos estamos aquí. Hay que tener presente que aunque en algunos sectores permanecen con la falta de energía eléctrica y servicios de agua existen opciones para poder disfrutar de un buen banquete. Tienes la opción de comprar la cena preparada y buscarla ese día para su disfrute.

Sin embargo, si optas por prepararla en tu hogar debes tomar en consideración cinco claves que te ayudarán a evitar la contaminación con alimentos. Entre estas se encuentran:

Una buena higiene. Procure lavarse bien las manos, desinfecte las superficies que estarán en contacto con los alimentos o donde se prepararon. De igual forma, proteja los alimentos y áreas de la cocina de insectos, mascotas. Asegúrese guardar los alimentos en recipientes cerrados.

Separar los alimentos crudos de los cocidos. Utilice instrumentos para cortar o tablas de picar distintos al momento de manipular los alimentos. Los alimentos crudos nunca deben estar en contacto con los cocidos de esta forma se evitan contagios con enfermedades como la salmonela.

Cocine completamente los alimentos. Especialmente los que contienen huevo, pollo o pescado, para estos alimentos procura que los jugos sean claros y no rosados. La temperatura adecuada para cocinar los alimentos es de 70 grados celsius o 158 grados fahrenheit.

Use materiales seguros. Use agua tratada y segura. Procure seleccionar alimentos frescos y pasteurizados. No utilice alimentos después de su fecha de vencimiento.

¡Boricua! Disfruta en familia de las fiestas y recuerda que la seguridad de los alimentos es vital.

El autor del artículo es Ferdysac Márquez, vicepresidente de la cadena de supermercados Plaza Loíza.