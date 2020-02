“¡Clear that we can!” Aspirante a alcaldía de Vieques aclara error en su propaganda

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

VIEQUES – El precandidato a la alcaldía de Vieques por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Junito Corcino, aclaró un error gramatical de dos letreros que se instalaron en la isla municipio.

Se trata de unas imágenes que se compartieron en las redes sociales donde se muestra una propaganda con el rostro de Junito Corcino y un mensaje en inglés escrito: “¡Clear that we can!”, refiriéndose a “¡Claro que podemos!” Cibernautas han puesto el grito en el cielo, puesto que, en inglés no se utilizan los dos signos de exclamación, solo uno. Asimismo, la palabra ‘clear’ en español no significa claro, sino transparente.

Ante esta situación, Corcino publicó un mensaje en las redes sociales donde señala que “fue un error de imprenta y que su equipo de trabajo no se percató al momento de instalarlos”. Por otra parte, agregó que se ubicarán 30 más la próxima semana.