Luego de trabajar por 35 años en el Departamento de Educación como maestra de matemáticas, en medio de la cuarentena se reinventa y se lanza como ‘influencer’ de la cocina, en el proyecto que nombró: Cocinando con Mamama.

“El nombre vino fácil porque sale de mi primera nieta, que cuando era pequeña y no sabía hablar mucho me decía mamama y buscando honrar ese nombre -que por años todos mis nietos me han dicho- fue que lo seleccioné”, dijo Ana Martínez.

Todo fue de forma espontánea mientras el país se encontraba en cuarentena por el COVID-19. En abril de 2020, Martínez decidió maquillarse y conectarse en vivo a través de Facebook Live mientras cocinaba e iba explicando cómo hacer la receta. “Después de ese primer en vivo todo el mundo me comenzó a escribir y a pedir más vídeos, y así fue como nace esta nueva realidad”, explicó Mamama.

Ana se conecta todos los días en vivo con su comunidad de Facebook para enseñarles una receta nueva, desde la más sencilla hasta la más compleja. “Yo no soy chef profesional, pero los años de experiencia me han dado el conocimiento y, como me dediqué a ser maestra por tantos años, enseñarles a las personas a cocinar mis recetas es bien bonito”, añadió.

También, aseguró que sus transmisiones en vivo tienen una duración de 1 a 3 horas porque en el proceso que va cocinando explica todo y aclara dudas. Incluso, al culminar la receta o en medio de la trasmisión, interceden por personas enfermas.

“Me apasiona enseñar y mi cuenta de redes sociales me ha dado la oportunidad de seguir enseñando fuera del salón de clases. En mis recetas muchas veces enseño cómo utilizar las medidas en la cocina, que es otra manera de aplicar las matemáticas”, aseguró Martínez.

En la página de Cocinando con Mamama hay personas de todas partes del mundo, incluso hay hombres que no sabían cocinar un arroz blanco y aprendieron gracias a los videos que publica Ana todos los días.

A pesar de no ser una experta en redes sociales o en el uso de la tecnología, Ana ha logrado capturar la atención de 22,000 seguidores en su cuenta de Facebook bajo el nombre Cocinando con Mamama; 680 suscriptores en YouTube: @Cocinando con mamama Ana Martínez y 649 en Instagram (@cocinando_con_mamama).

Actualmente, realiza ventas de algunas recetas como majaretes, tembleques y arroz con dulce. Las ventas las anuncia por sus redes sociales y las entrega en puntos de encuentro.

Entre los planes futuros tiene pensado lanzar un libro de recetas, vender sus productos en establecimientos y seguir creciendo su comunidad virtual.