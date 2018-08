CODEPOLA insta al senador Laureano a retirar el proyecto que impondría nuevo impuesto para traspaso de armas

Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), en la Armería Mudafort en Santurce. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), aseguró hoy que es innecesario el cobro de $10.00 que pretenden imponer por el traspaso de titularidad de armas de fuegos y municiones, cuando la Oficina del Registro de Armas de la Policía de Puerto Rico es para brindar Ayuda al Ciudadano.

“Si le van a cobrar por ese servicio, entonces ¿qué ayuda al ciudadano es esa?”, cuestionó Torres Meléndez.

El proyecto de ley radicado por el senador Miguel Laureano enmendaría la Ley de Armas para autorizar a la Policía a cobrar $10.00 por motivo de cualquier traspaso de titularidad de armas de fuegos y municiones realizada, con el fin de generar un recaudo para “actualizar el equipo nuevo de nuestros héroes policiacos, quienes día a día exponen su vida para mantener al resto de los ciudadanos en un ambiente seguro”.

Torres Meléndez recordó que, debido a la escasez de personal, la misma Policía ha lleva años refiriendo a los ciudadanos a que hagan ese trámite en las armerías.

Afirmó que “desde nuestros inicios al presente, CODEPOLA ha tramitado alrededor de 4,000 licencias de armas, lo que se ha traducido en unos $500 mil dólares al ingreso de la Policía de Puerto Rico, a razón de $125 entre comprobantes y sellos por cada licencia. Si a eso le sumamos las renovaciones de licencias y la cancelación de comprobantes por cada portación de armas ($250), hemos contribuido con millones de dólares a las arcas de la policía. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué no tienen personal en la Oficina del Registro de Armas? ¿Para que más dinero?, si el que reciben no se ha traducido en más servicios al pueblo”.

Para Torres Meléndez, el ingreso que puede recaudar la Policía de Puerto Rico con ese nuevo impuesto de $10.00 por los traspasos, jamás superaría lo que reciben por cada licencia de posesión y de portación de armas. En el caso de la Armería Mudafort, el traspaso de armas es un servicio gratuito para todos los socios de CODEPOLA.

El presidente de CODEPOLA insistió en que “el proyecto es innecesario. Lo único que busca es decirle al ciudadano que no vaya a la Policía; y la Policía liberarse de un trabajo que tiene su oficina, que es de servicio al ciudadano”.

El Senado de Puerto Rico tiene otros dos proyectos de ley bajo su consideración para incorporar enmiendas a la Ley de Armas a fin de decretar una amnistía de 90 días para entregar armas ilegales y conceder poder a la Superintendencia para disponer de ellas.

Torres Meléndez dijo estar de acuerdo con la amnistía, siempre y cuando la responsabilidad de recogido y entrega de esas armas sea delegado a las armerías de Puerto Rico. “En el pasado delegaron esa función a las iglesias, y no podemos perder de perspectiva que es ilegal porque no tienen autoridad en ley para portar y transportar armas. Tampoco estamos de acuerdo de que armas que no están inscritas por razones de muerte, por ejemplo, se entreguen en cualquier depósito. Debe ser llevado a una armería y con mucho gusto se recogen, transportan y se tramita la entrega”, resumió.Concluyó que “el exponer a un ciudadano a que se presente a entregar un arma de fuego, aunque la Policía diga que no va a investigar, ubica al ciudadano en una posición delicada”.