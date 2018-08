CODEPOLA urge la aprobación de nueva Ley de Armas

SAN JUAN – Tras el asesinato a balazos perpetrado por un sicario anoche en una habitación del Hospital HIMA de Caguas, Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), urgió el viernes, al Senado de Puerto Rico radicar el proyecto que crearía la nueva Ley de Armas de Puerto Rico.

“Ahora más que nunca, el Proyecto del Senado 439 del senador Nelson Cruz, únicamente con enmiendas que hagan más fácil al ciudadano decente tener y portar armas. Lo contrario, sería beneficiar regular a la persona decente, no al delincuente’, afirmó Torres Meléndez en declaraciones escritas.

Cuestionó, además “¿qué ganan los hospitales prohibiendo a los ciudadanos decentes, inclusive policías uniformados no puedan prestar sus servicios médicos por el hecho de estar armados? Y anoche pudieron controlar a este Active Shooter. De 14 tiros, entre 10 a 12 dieron al cuerpo del infortunado sin que alguien pudiese intervenir”, lamentó Torres Meléndez.

Ante la interrogante de si alguien hubiese detenido y evitado esta muerte, Torres Meléndez opinó que sí. “Puerto Rico está perdiendo cada día más y más de sus recursos en seguridad. Hoy, escucho las palabras del senador Henry Newman diciendo que se armen, que no hay policías. Amigo Newman es muy cierto, pero para que el pueblo vea sus expresiones como la real solución, tenemos que darle un proyecto que siga al pie de la letra el Derecho fundamental de carácter individual, sin condiciones, sin federación como intermediario y dándole al pueblo lo que pide, que finalmente se reconozca el derecho y nos olvidemos del privilegio”.

El senador Newman, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, confirmó que luego de nueve (9) vistas públicas surgieron sobre 70 enmiendas, por lo que se trabajó un proyecto sustitutivo que será presentado en la nueva sesión que inicia el 20 de agosto de 2018. Alegó que el tema de las armas levanta pasiones y que el proyecto original era “un poco radical para que fuese aceptado en Puerto Rico, en términos de que se asemejaba a la situación en Estados Unidos, donde puedes ir a una tienda por departamento y salir con un rifle y un galón de leche”.

Sobre estas declaraciones, Torres Meléndez considera imperativo que se apruebe un proyecto de ley que le haga justicia al ciudadano decente de este país. “No entendemos para qué es que Puerto Rico no está preparado, cuando nuestros ciudadanos van a Estados Unidos donde se mantiene esta práctica, y no surgen problemas mayores. Los incidentes han sido siempre en zonas libres de armas, donde el ciudadano decente no puede repeler cualquier agresión”, expresó.

El presidente de CODEPOLA dijo estar de acuerdo con el senador Newman en cuando a que se puedan obtener licencias para poseer armas de forma mucho más económica y rápido. De aprobarse la nueva ley, el permiso para poseer armas en tu hogar o negocio se entregará al momento, inmediatamente después del escrutinio en el sistema de información de la Policía y del FBI, mientras la portación de armas sería 10 días luego de solicitado.

Actualmente, cientos de personas esperando por sus licencias de armas, las cuales ya han pasado más de 120 días, según lo dispone la ley 404-2000. A esos efectos, Torres Meléndez recordó al senador Newman que en su ponencia le recomendó que fuera la Comisión Estatal de Elecciones la que trabaje con este proceso, ya que la Policía de Puerto Rico “ha demostrado y lo vemos al día de hoy, que no tiene el personal para cubrir la demanda y al final termina afectado el ciudadano”.

Enfatizó que en CODEPOLA “respaldamos estos cambios, pero proponemos que sea la Comisión Estatal de Elecciones la que emita los permisos, ya que hoy por hoy es quien regula otro derecho contenido en la Constitución de los Estados Unidos, el derecho al voto. Tienen la infraestructura y el personal suficiente a nivel Isla para trabajar con este derecho”.

Por su parte, dijo estar de acuerdo con Cruz, autor de la medida legislativa, con el cambio que permitirá tener cantidad ilimitada de armas a partir del permiso de posesión, a diferencia de ahora en que se exige hacerte socio de un Club de Tiro y obligarte a ser parte de la Federación de Tiro de Puerto Rico.

Como en otras ocasiones, el presidente de CODEPOLA abrió las puertas para ayudar de forma voluntaria con personal para colaborar con el personal de la Policía de Puerto Rico.

“Tenemos en nuestra membresía retirados y profesionales que están dispuestos a ofrecer su tiempo para ayudar al registro de armas”, concluyó.

La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas en cualquier situación legal que con sus armas se exponga. Sabemos que, en Puerto Rico, el derecho lo ven como un privilegio y se hizo necesario tener un servicio legal con los abogados especializados en la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley #404) o cualquier ley prospectiva que se relacione con la tenencia legítima de armas de fuego en el país.