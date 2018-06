Colegio de Médicos alega galenos no pueden certificar muertes que no son por complicaciones de salud

SAN JUAN – El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos se expresó a favor del Proyecto del Senado 713 con enmiendas que faciliten contabilizar las defunciones producto de un desastre y aclaró que no son los médicos los responsables por las incongruencias sobre la cifra de muertos causados por el huracán María.

“Estamos a favor de la medida para establecer un protocolo claro en contabilizar los muertos. Sin embargo, no se debe tratar injustamente a nuestros médicos. Exhortamos al gobierno de Puerto Rico a no culpar a los médicos, quienes estábamos en la calle y haciendo misiones voluntarias atendiendo a personas necesitadas de salud bajo las peores condiciones, de la inexactitud del conteo de las terribles muertes causadas por el huracán María”, dijo Ramos en declaraciones escritas.

Reiteró el apoyo a que queden establecidas claramente las responsabilidades para llenar el formulario de defunción de personas que no fallecieron por una complicación de salud bajo la atención de un médico.

“No les corresponde a los médicos llenar este formulario de defunción, el cual detalla la causa de muerte fuera de una complicación de salud, sino a los patólogos del Negociado de Ciencias Forenses”, aclaró.

Asimismo, alegó que el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, ha hecho expresiones erróneas de que los médicos son los responsables del descuadre en la cifra de muertos. “Estas expresiones no tan solo son erróneas, sino que también son injustas y confunden al pueblo. Los médicos no somos los responsables del descuadre de fallecidos por el huracán, sino los que curamos a los que podíamos salvar y certificar la defunción de quienes, bajo nuestro cuido, desafortunadamente no podíamos salvar”, dijo.

Entretanto, iniciada la temporada de huracanes 2018, Ramos exhortó a Pesquera a mostrar los nuevos planes de preparación por parte del gobierno.

“Con esto, los médicos tendremos las herramientas para continuamente prepararnos mejor ante el paso de un evento atmosférico. Debemos también hacer una investigación sobre cómo el Negociado de Ciencias Forenses pueda cumplir con sus responsabilidades, contratando los servicios profesionales que aún carecen y que sean necesarios para cumplir su encomienda de determinar la causa, manera y las circunstancias de muerte de un individuo de suceder otro fenómeno de esta magnitud, como muy bien señala la Ley #13 del 24 de julio de 1985, según enmendada”, sostuvo.