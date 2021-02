Comerieños radicados en Culebra lideran esfuerzos para el regreso a clases

(Foto/Suministrada)

CULEBRA – Ante la crisis de salud que vive el país y los debates sobre si las escuelas deben o no abrir, el municipio de Culebra se crece estableciendo un referente al país de trabajo en equipo entre el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. La isla municipio cuenta con DiMarie Ramos, directora escolar, quien desde hace años trabaja en la isla municipio y el doctor Víctor Emanuel Reyes-Ortiz, epidemiólogo quien recién se ha integrado al equipo de salud del alcalde Edilberto Romero Llovet.

“Estos dos profesionales, ambos de Comerío, trabajan para que los culebrenses puedan regresar a la normalidad, pero sobre todo para que nuestra niñez encuentre nuevamente un espacio seguro donde aprender. Nos sentimos orgullosos de contar con ellos aquí en Culebra”, expresó Romero LLovet.

Por su parte, la directora escolar hizo claro que “aquí no hay prisa por abrir la escuela, estamos haciendo una propuesta organizada y específica que vela por la seguridad de cada uno de los 26 empleados y más de de 100 menores que estudian aquí”. El doctor Reyes-Ortiz de igual forma puntualizó: “lo importante es la seguridad y que tanto en educación como en salud podamos en equipo mostrar que es posible. Si somos o no un referente a otros equipos eso lo dirá el tiempo, lo importante es poder garantizar a padres, hijos y la comunidad que no tendrán mayor riesgo de contagio solo por regresar a clases”.

De hecho, ambos comerieños adoptados por los culebrenses expresan que todo esto es un gran esfuerzo que involucra múltiples profesionales en ambas dependencias. “La clave es el trabajo en equipo y dejar a un lado los protagonismos porque liderato no es protagonizar o los años en una silla; liderato es una acción y eso es lo que necesita Puerto Rico”, finalizó el joven equipo compuesto por el epidemiólogo y la directora escolar.