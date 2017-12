Comienza venta de boletos para concierto de Phil Collins en Puerto Rico (VIDEOS)

SAN JUAN – El sábado 16 de diciembre a las 10 a.m. a través de Ticketpop (www.ticketpop.com; 787.294.0001) y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico, iniciará la venta de boletos para el concierto The Legendary Phil Collins Live!

Phil Collins se presentará en San Juan el viernes 23 de marzo de 2018 en el Coliseo de Puerto Rico. El concierto es una producción de José Dueño Entertainment.

Phil Collins, considerado uno de los más exitosos artistas de su generación, hará un recorrido por gran parte de sus éxitos como: “Easy Lover”, “You Can’t Hurry Love”, “Against All Odds” (Take A Look At Me Now), “One More Night”, “Separate Lives”, “Two Hearts”, “Another Day In Paradise”, “I Wish It Would Rain Down”, “Both Sides Of The Story” y “Dance Into The Light”, por sólo mencionar algunos.

El afamado grupo británico The Pretenders, quienes cosecharon tantos éxitos en las décadas de los 80’s y los 90’s, tendrán a su cargo la apertura del concierto.

Ellos también interpretarán parte de su más destacado repertorio que los llevó a ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2005. Los fans podrán escuchar temas como: “Brass in Pocket”, “Back on the Chain Gang”, “My City was Gone”, “Don’t Get Me Wrong”, entre muchas otros.

Sin duda, The Legendary Phil Collins Live! será uno de los mejores conciertos del 2018.

Vídeo Musical de uno de los éxitos de Phil Collins titulado “Against All Odds”

Vídeo Musical de Phil Collins cuando tocaba con Genesis titulado “No Reply”

Vídeo Musical de The Pretenders titulado “Back on the Chain Gang”

Vídeo Musical de The Pretenders titulado “I Stand By You”