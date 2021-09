Comisión del Senado evalúa consulta a residentes de Vieques y Culebra sobre servicio marítimo

Javier Aponte Dalmau, senador del Partido Popular Democrático (PPD) por el Distrito #38. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que preside el senador Javier Aponte Dalmau, pasó revista sobre el Proyecto del Senado 420 para ordenar un proceso electoral de consulta entre residentes de las islas municipio de Vieques y Culebra, a fin de conocer el sentir sobre los servicios de transportación marítima provistos por la empresa HMS Ferries, Inc. y sobre la posible cancelación del contrato suscrito entre la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y HMS Ferries, Inc. y HMS Puerto Rico LLC.

“Esto es un contrato de 600 páginas, oneroso para el pueblo de Puerto Rico…este es un contrato que se hizo en beneficio de los residentes de las islas municipio, pero fueron los primeros que no se tomaron en consideración. La razón de esta medida es porque hemos hecho vistas públicas de investigación sobre este contrato y nos hemos llevado insatisfacción de los residentes en cuanto a la implantación del mismo…al final del día entendemos meritorio que el pueblo de Vieques y Culebra deben expresarse en términos de este contrato y la Junta Fiscal debe evaluar las alternativas para que el servicio sea de manera eficiente”, destacó el también senador por el Distrito de Carolina y autor de la medida, Aponte Dalmau, indicando que el contrato entre la ATM y HMS ronda los $751 millones.

El licenciado Enzio Ramírez quien participó como deponente en representación del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la ATM, expresó que, tomando en consideración que existe un contrato suscrito con HMS, “nos parece necesario que en la evaluación del PS 420 se debe considerar cómo se podría implementar la cancelación del contrato si el resultado de la consulta arroja dicha selección”. Sostuvo que el acuerdo suscrito con HMS provee las siguientes alternativas: cancelación inmediata sin ninguna responsabilidad de ATM; terminación por conveniencia; terminación por acuerdo mutuo y rescisión por incumplimiento.

Asimismo, Ramírez añadió que el contrato contempla la posibilidad de que la Autoridad cancele el contrato si estima que es para su conveniencia. “Ahora bien, ello está condicionado al cumplimiento de lo siguiente: que la Junta de Directores determine, por recomendación del Director Ejecutivo que la terminación del contrato es en el menor de los intereses de la Autoridad; se requiere una notificación no menor de 60 días calendarios previo a la efectividad de la cancelación ; ATM tendrá como penalidad el pago de la compensación por cancelación (termination fee) y el pago debe efectuarse en la fecha de vigencia de la cancelación”, detalló.

El Senador preguntó al deponente si HMS ha cumplido con la operación. Ramírez respondió que el contrato está en la Fase I de transición y HMS entra en operación con la FASE 2, donde se tienen que dar una serie de condiciones y recibir unas embarcaciones. Asimismo, se le cuestionó cuándo comenzaron las operaciones de HMS y la respuesta fue que para efectos del contrato de Fase I comenzó el pasado mes enero de 2021. Añadió que conforme al contrato esta fase no debe extenderse más allá de tres años.

Por su parte, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe expresó que “a mi no me queda claro aquí que el Gobierno está pagando unos fondos a HMS, pero las lanchas las está pagando la ATM, la boletería también, el itinerario…estamos pagando por qué, qué estamos recibiendo de HMS…estamos pagando porque hagan algo que uno no entiende”. Ramírez insistió que eso es parte de la Fase 2. La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María De Lourdes Santiago, preguntó qué está haciendo actualmente HMS. Ramírez indicó que tienen empleados en algunas embarcaciones y el grupo que conforma el proceso de transición de la Fase 1.

Por otra parte, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado, indicó a la Comisión que en este momento no cuenta con los fondos para dicha consulta. “Es nuestro deber informar que para que una consulta como la propuesta en el proyecto de referencia se lleve a cabo, la CEE debe contar con la asignación de recursos correspondiente a la celebración. Al presente la CEE no cuenta con el presupuesto o los fondos necesarios para llevar a cabo la consulta propuesta en el PS 420”, detalló Rosado. Asimismo, indicó que la medida debe enmendarse en algunos aspectos. Mencionó que “la CEE necesitaría al menos 90 días para poder realizar una elección con todos los componentes que conlleva una consulta como la propuesta”.

El senador Aponte Dalmau preguntó a Rosa si este tipo de expresión requiere el mismo formalismo que se requiere para la elección de un funcionario público. Rosado indicó que para la CEE no es significativo para procesos presupuestarios si es un candidato o un elemento de decisión. Desde el punto de vista de costo es lo mismo. Rosado añadió que el costo de esta consulta rondaría alrededor de $380 mil.

De otro lado, mediante ponencia enviada a la Comisión, Pamela González, en representación del Colectivo Somos Más que 100 x 35, indicó que independientemente del resultado de una consulta como la propuesta “nuestra situación será la misma si no hay un compromiso de mejorar y fortalecer nuestras instituciones públicas. González reiteró el rechazo al contrato entre la ATM y HMS.