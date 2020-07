Comisionada Residente anuncia $16.4  millones para Barceloneta, Canóvanas, Guayama, Orocovis, Ponce, Head Start y salud

WASHINGTON, DC (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la aprobación de 16.4 millones de dólares en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para servicios de cuidado a niños, investigación y programas de salud.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó varios fondos dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start bajo los fondos de asistencia por desastre. Dentro de esta asignación, el Municipio de Canóvanas recibirá $490,747; la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez recibirá dos asignaciones de $4,446,389 y $3,609,578 y el Christian Military Academy recibirá $109,160.

Asimismo, bajo los fondos asignados para Head Start en la categoría de servicios sociales, el Municipio de Barceloneta recibirá $2,456,629; el Municipio de Guayama recibirá $1,539,088 ;el Municipio de Orocovis recibirá $1,112,767 y el Municipio de Ponce recibirá $2,285,385.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

La Escuela de Medicina de Ponce a través de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Research-CDC- NCEZID National Center for Zoonotic, Vector-Borne, And Enteric Diseases (CK) recibirá $1,342,000 bajo el programa “Puerto Rico Enhanced Surveillance and Control of Arboviruses (PRESCA)” para investigaciones científicas y de salud.

El Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá $6,560,315 de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-OPHPR Coordinating Office for Trism Prparedness & Emergency Response (TP) bajo el programa Public Health Emergency Preraredness (PHEP) para servicios de salud.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Cáncer bajo el programa “Fusing the commercial drugs triapine and deferasirox to create Ti(IV) anticancer compounds that inhibit the bioavailability of iron” asignó $370,325 a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras para investigaciones para tratamiento del cáncer.

De igual forma, HHS por medio de la Oficina de Salud Pública y Ciencia / Oficina de Salud del Adolescente asignó $1,455,000 a la Universidad Carlos Albizu bajo el Programa de prevención del embarazo en adolescentes (primera etapa) para el proyecto de “Puerto Rico Optimal System ChAnge (PROSa) for Teen Pregnancy Prevention Program”.