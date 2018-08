Comisionada residente anuncia $17 millones en fondos federales para desarrollo comunitario e investigaciones científicas

WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el viernes, 17,050,479 dólares en nuevos fondos federales por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés), el Departamento de Educación federal y la Fundación Nacional de las Ciencias para investigaciones científicas por parte de universidades, ayudas por alumnos desplazadas de sus instituciones académicas a causa de los huracanes y fondos para desarrollo comunitario.

“HUD envío una nueva partida de fondos para los programas CDBG, HOME y ESG que administran municipios a nivel local que suma 12,890,004 dólares”, explicó la comisionada residente en declaraciones escritas.

Detalló que el Municipio de Arecibo recibirá 1,039,918 dólares de CDBG y 551,786 dólares de HOME; Bayamón recibirá 2,294,269 dólares de CDBG, 192,547 dólares de ESG y 1,067,869 dólares de HOME; Carolina recibirá 1,866,124 dólares de CDBG, 160,080 dólares de ESG y 794,064 dólares para HOME.

Por su parte, el Municipio de Cayey recibirá 659,697 dólares de fondos CDBG; Cidra recibirá 576,143 dólares; Guaynabo 919,723 dólares de fondos CDBG y 352,038 dólares de HOME; Humacao 824,286 dólares de CDBG; Toa Baja 1,146,503 dólares de CDBG y 444,957 dólares de HOME.

Explicó que el programa CDBG o programa de Fondos para el Desarrollo Comunitario brinda subsidios anuales para desarrollar comunidades urbanas viables, proporcionando viviendas decentes y un ambiente de vida adecuado, y expandiendo las oportunidades económicas, principalmente, para personas de ingresos bajos y moderados. El programa ESG o Fondos para Soluciones de Emergencia, ayudan con la reparación y rehabilitación de viviendas que se van a utilizar como shelters o casas de transición para personas sin hogares. El programa HOME ayuda a expandir el suministro de viviendas decentes y asequibles a familias de bajos y muy bajos ingresos, otorgando subsidios a los estados y gobiernos locales para financiar programas de vivienda que satisfagan las necesidades y prioridades locales.

Mencionó que bajo el programa Defraying Costs of Enrolling Displaced Students del Departamento de Educación federal, la Universidad del ESTE recibirá 112,021.00 dólares bajo el período presupuestario de (23/07/2018 hasta 22/07/2023).

“Estos fondos se otorgan a Instituciones elegibles de Educación Superior para ayudar a sufragar gastos inesperados asociados con la matrícula de estudiantes desplazados de instituciones de educación superior cuyas operaciones se han visto afectadas por un desastre o una emergencia, incluidos huracanes o tormentas tropicales como Harvey, Irma, y María y los incendios forestales en el año 2017 para el cual el presidente de los Estados Unidos emitió declaraciones por desastres”, declaró González Colón.

La Fundación Nacional de las Ciencias, agencia federal independiente creada por el Congreso en 1950 para apoyar la investigación, innovación y descubrimiento científico como herramienta de crecimiento económico, aprobó seis propuestas de trabajos de investigación y materiales que suman 4,048,454 dólares, indicó la comisionada.

Señaló que la Universidad Interamericana de Puerto Rico recibirá 90,502 dólares proveniente de los programas de Instrumentación Química y para Investigaciones (MRI y CRIF). Estos fondos son para la adquisición de un Potencial Zeta y un Analizador de Tamaño de Partícula para investigaciones interdisciplinaria en los recintos de Ponce y San Germán.

Por su parte, sostuvo que la Universidad de Puerto Rico recibirá 1,033,750 dólares para una colaboración con la Universidad de Wisconsin para investigación y educación en materiales, con énfasis en aquellos de investigación científica e ingeniería. Este proyecto busca ampliar la participación de latinoamericanos en la ciencia, en los campos de tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta colaboración incluye a los recintos de Mayagüez, Ciencias Médicas y Río Piedras.

Otros 1,288,750 dólares, dijo, los recibirá el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico para otro trabajo de colaboración con la Universidad Metropolitana, la Universidad del Turabo, parte del programa de Hispanic-Serving Institution (HSI), y el the Cornell High Energy Synchrotron Source (CHESS).

“Este esfuerzo educativo de investigación colaborativa de materiales busca reunir y desarrollar una comunidad científica interdisciplinaria diversa y talentosa con experiencia operando las técnicas de rayos X sincrotrón, para mejorar el almacenamiento de energía y los dispositivos de conversión”, señaló.

El Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico recibirá 150,237 dólares para el trabajo titulado RAPID: Fabrication of Bioinspired Plasmonic Nanoarrays for Biosensing and Trace Chemical Detection. Este proyecto busca mejorar la comprensión actual de cómo los nanomateriales interactúan con agentes bioactivos en la interfaz líquido / sólido.

Para el proyecto titulado “Desarrollar la capacidad: un programa colaborativo STEM en Infraestructura resiliente y sostenible”, se otorgaron dos asignaciones de 1,111,530 dólares y otra de 373,685 dólares. En este proyecto colaboran los recintos de Mayagüez, Río Piedras y Ponce de la Universidad de Puerto Rico para desarrollar un programa interdisciplinario de infraestructura resistente y sostenibilidad para educar estudiantes STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) de pregrado en ingeniería y habilidades relacionadas necesarias para responder a naturales desastres.