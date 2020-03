Comisionada residente anuncia $30.2 millones para Carolina, Caguas, Head Start y salud

WASHINGTON D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la aprobación de $30,248,084 en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para servicios de cuidado a niños y servicios de salud.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños asignó $6,396,235 al Municipio de Caguas bajo los fondos Head Start y Early Head Start en la categoría de servicios sociales.

Asimismo, la Administración de Niños y Familias asignó $5,058,591 para la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start bajo los fondos de asistencia por desastre.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

Por otra parte, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asignó varias partidas de fondos para ocho Centros 330 dentro de la categoría de servicios de salud. Como parte de esta asignación, el Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. recibió $2,364,077; COSSMA, Inc. recibió $2,681,711; Consejo de Salud de Puerto Rico, Inc. recibió $3,639,184; Corporacion de Servicios Médico Primario y Prevención de Hatillo recibió $1,764,547; Prymed Medical Care, Inc. recibio $1,276,066; Camuy Health Services, Inc. recibio $1,062,717; Morovis Community Health Center Inc. recibio $1,209,237 y el Concilio de Salud Integral de Loiza, Inc. recibió $1,618,038.

A estos centros se le conoce como Centro 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica accesibles.

HHS a través del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales asignó $111,750 a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras bajo el programa de Design of Phosphate- based Coordination Polymers as Targeted Multidrug Delivery Systems for Bone para investigación farmacológica, fisiológica y química biológica.