Comisionada Residente critica proyecto “aguado” de Raúl Grijalva sobre compensación por daños a viequenses

Jenniffer González Colón, comisionada residente. (Foto/Suministrada)

WASHINGTON DC – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, exigió respeto hacia los viequenses por parte del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, que aprobó una versión “aguada” de su propuesta de compensación.

“Es lamentable que el liderato demócrata se obstine en aprobar una medida solo por decir que es de ellos y no antepongan la necesidad de los viequenses. La propuesta demócrata se queda muy corta, creando el riesgo de que el proceso de compensación se convierta en uno burocrático al no tener guías claras y establecer el programa bajo una agencia que no tiene jurisdicción sobre Puerto Rico”, expresó la comisionada en declaraciones escritas.

Se trata de unas enmiendas que pudieran ser incluidas en el proyecto de reconciliación presupuestaria para el año fiscal 2022, propuesto por los demócratas. Dentro de ellas, está bajo la Sección 70703, que establece un proceso de reclamos y compensación por condiciones de salud en el Municipio de Vieques, como consecuencia de los ejercicios militares que por años realizó la Marina de Guerra de Estados Unidos.

González Colón explicó que presentó “una enmienda sensata para tratar de mitigar estos problemas y que sea el Departamento de Justicia federal la agencia que maneje el programa de compensación de viequenses. A pesar de recibir apoyo bipartita, la mayoría no le dio paso. El Comité tiene ante su consideración proyectos bipartitas para adecuadamente establecer un paquete de compensación para los residentes de Vieques, incluyendo mi medida H.R. 1126. Debemos darle paso a esas propuestas en vez de adelantar medidas partidistas”, expresó.

Durante este Congreso la comisionada presentó de manera bipartita el HR 1126 de su autoría y es coautora del HR 1317, de la autoría de Nydia Velázquez.

Según la comisionada residente, la propuesta del presidente de la Comisión, Raúl Grijalva Comité tiene lenguaje “ambiguo, genérico creando el riesgo de que se convierta en un proceso regulatorio burocrático prolongado para decidir quién es compensado por qué. La Sección 70703 tampoco contiene las disposiciones específicas para la compensación al Municipio que incluyen las mejoras a largo plazo al Centro Médico de Vieques y la red eléctrica más allá de la reconstrucción actual del desastre. Ese es uno de los elementos más críticos de la compensación a la comunidad como colectivo, más allá de las compensaciones a los individuos por daños personales”.

A su juicio, “la propuesta de Grijalva no hace el trabajo que propusieron tanto el HR 1126 como el HR 1317, y solo busca despachar un asunto dejando que los detalles se resuelvan más tarde”.

Además, asigna poderes a agencias que no tienen jurisdicción sobre Puerto Rico. El Comité pretende que en vez de nombrar a un ‘Special Master’ bajo el Departamento de Justicia, ente que sí tiene jurisdicción, historial y experiencia en mediar con compensaciones de pleitos, se asigne a la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior que no tiene ninguna inherencia sobre Puerto Rico.