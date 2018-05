Comisionada residente insiste en el diálogo entre el Gobierno y la JCF

SAN JUAN – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón insistió el viernes en que es necesario un diálogo entre el Gobierno y la Junta de Control Fiscal.

“Las partes tienen que sentarse. Hay unas partes de las que el gobernador ha planteado con las que yo estoy de acuerdo que son las enmiendas para la Reforma Laboral, yo no creo en los cambios para los pensionados. Esas cosas no creo que haya nadie favoreciéndolas y no creo que sea urgente hacer una Reforma Laboral, cuando el Gobierno ha logrado hacer unos recortes en los gastos”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

González Colón entiende que fue positivo que el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, tercero, se reuniera en privado con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

El jueves la JCF informó que el presupuesto que el gobernador entregó el pasado 4 de mayo no cumple con el Plan Fiscal sometido por esa entidad federal, según trascendió de una carta enviada al mandatario. La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, dijo que espera un presupuesto revisado, en o antes de las 12:00 de la tarde del 15 de mayo próximo, cuando vence el presupuesto vigente.

“Hemos hecho un presupuesto histórico con unos recortes significativos buscando eficiencias pero lo vamos a hacer en nuestro plan fiscal, basado en nuestro principios de política pública y por ello la diferencia. Siempre (estoy) dispuesto y disponible para poder colaborar pero si pretenden que entreguemos un presupuesto a base de unas leyes laborales que no se van a llevar a cabo, de unos recortes a la clase trabajadora y de un aumento al presupuesto de la Junta de Control Fiscal, simplemente no vamos a hacer eso”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en una transmisión en vivo a través de la red social Facebook justo antes de tomar un vuelo desde Charlotte, Carolina del Norte para regresar a la isla.

Entre los cambios requeridos al presupuesto propuesto se encuentran: una reconciliación completamente detallada del presupuesto con el Nuevo Plan Fiscal, incluyendo la identificación de medidas que afecten los ingresos y gastos, al igual que ingresos especiales y otros fondos de presupuesto.

En las alegaciones de la Junta en la carta al gobernador están la inclusión de reservas adicionales más allá de la reserva de emergencia de 130 millones de dólares en el Plan Fiscal; la inclusión de 100 millones de dólares a los municipios para la regionalización de servicios, que es independiente de 176 millones de dólares en las asignaciones del Plan Fiscal y no se incluye en el Plan Fiscal.

También se menciona la inclusión de pagos de bonificación de Navidad a los empleados de 3.5 millones de dólares para Fondos Rotatorios Estatales, en lugar de los 114 millones de dólares, enumerados en el Plan Fiscal; la falta de 33 millones de dólares para el pago del Seguro Social a los agentes de la Policía de Puerto Rico; pagos de servicios públicos que son inconsistentes con las proyecciones y apropiaciones incorrectas.