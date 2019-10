SAN JUAN – La comisionada residente, Jenniffer González Colón dijo el lunes que se reunirá con la gobernadora para discutir una solución permanente al servicio de lanchas para las islas municipio de Vieques y Culebra.

“Y haré lo mismo con los presidentes legislativos y haré lo mismo con la Junta de Control Fiscal. Aquí tiene que haber una asignación total para resolver este problema de las lanchas de Vieques y Culebra. Lo mismo puede ser (para comprar) lanchas nuevas, para reparar o una Alianza Publico Privada, lo que no podemos seguir es con la expectativa de si la lancha sirve o no sirve, o si la activa la Guardia Nacional o no. Todas estas medidas son (tomadas) a última hora y sin planificación. Nosotros debemos tener ya un plan de desarrollo que incluya la estabilidad y la consistencia en la transportación marítima entre Vieques y Culebra”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Según la comisionada, parte del costo del servicio de lanchas se paga con fondos federales. González Colon respaldo la iniciativa de aumentar la tarifa para los turistas, de manera que pueda compensar el costo de operar el sistema.

Cuestionada sobre el desempeño de la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, González Colón respondió “nadie que no haya podido resolver este problema, puede tener un desempeño satisfactorio. Y si es por falta de recursos, ¿Dónde están las peticiones?”.

Las expresiones de González Colón se dieron durante el anuncio de una propuesta bipartita para permitir compensaciones a residentes en Vieques con condiciones de salud que pudieran estar relacionadas a los ejercicios militares que se efectuaron en la isla y que procuraría, además, crear las condiciones para el desarrollo un centro de salud completo y una red independiente de energía.

La comisionada residente explicó que como consecuencia de los 62 años de prácticas militares en la isla municipio, se han hecho diversos estudios sobre la incidencia de enfermedades como cáncer, hipertensión diabetes, etc. En los mismos se ha encontrado niveles mayores.

En el 2012, se presentó un caso por los residentes de Vieques en el Tribunal federal, que fue denegado en primera instancia, bajo el argumento de la soberanía de Estados Unidos. En el Tribunal de Apelaciones se ratificó la sentencia de primera instancia, pero le solicitó al Congreso que atendiera y resolviera la situación.

“Eso es lo que estoy haciendo, tomando parte de la determinación del Tribunal de Apelaciones, buscando una medida para una compensación especial. Esta compensación, se llamaría La Ley de Recuperación y Redesarrollo de Vieques del 2019 sería la ruta del gobierno federal, para establecer su compromiso con la Isla Municipio de Vieques”, sostuvo.

“Esta medida utilizaría fondos ya asignados al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para compensaciones de víctimas a los sobrevivientes que presenten sus documentos y que son residentes de la isla municipio”, añadió.

Las compensaciones podrían ser entre 10 mil a 110 mil dólares.

Los congresistas Darren Soto (Demócrata por Florida) y Trent Kelly (Republicano por Missisippi) auspician la medida.

De otra parte, se logró la asignación de 46 millones de dólares para construir un nuevo hospital en Vieques. Finalmente, se encomendó un estudio para alternativas de producción de energía independiente la isla municipio.