Comparan casos de corrupción de Rosselló Nevares con lo ocurrido bajo el mandato de su padre

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto comparó el miércoles la administración de Pedro Rosselló González con la de su hijo Ricardo Rosselló Nevares en el tema de la corrupción.

“El pueblo no puede aceptar ya el yo no sabía de Ricardo Rosselló que hace eco al yo no sabía de Pedro Rosselló. Y estamos hablando del mismo apellido, del mismo esquema en las mismas dos agencias. Las agencias de mayor presupuesto. La salud y la educación”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

La alcaldesa mencionó que a diferencia de lo que ocurrió con Rosselló Nevares, los casos de corrupción en la administración de Pedro Rosselló González comenzaron en su segundo cuatrienio.

“El que tenía duda hoy tiene prueba contundente de que este gobierno colapsó. De que este gobernador no sirve. De que este gobernador no sabe administrar. Que este gobernador no merece el honor de servirle al país. Porque no le ha servido al país, le ha servido a sus amigos”, añadió.

Según la alcaldesa, el país que votó por él y el que no participó del pasado proceso electoral es también responsable.

“El país no está exento de esto. El país votó por Ricardo Rosselló. Al país se le dijo que este era el primer trabajo que iba a tener y el país creyó en las promesas que le ayudaban a articular las campañas publicitarias. Y el país tiene que aceptar su responsabilidad en el día de hoy”, sostuvo.

Cuestionada sobre si ella puede hablar de corrupción cuando al municipio de San Juan se le investiga por supuestas irregularidades en el División de Compras, la alcaldesa contestó que “a este país le gusta repartir la excreta, para ver cuanta gente se mancha. No todos somos iguales”.

La exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila y el presidente de la empresa de contabilidad y auditoría BDO, Fernando Scherrer fueron arrestados el miércoles por las autoridades federales como parte de la pesquisa relacionada a la empresa BDO.

El arresto de Keleher, quien renunció a su cargo el pasado 1 de abril, se produjo en Washington, D.C. por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés).

Mientras, agentes del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud arrestaron en la isla a Ávila, a Scherrer y a las contratistas del DE, Glenda y Mayra Ponce Mendoza.