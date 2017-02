Competencia más grande de BBQ se muda a Río Grande

RÍO GRANDE – Este próximo 18 y 19 de febrero de 2017, Coco Beach se convertirá por primera vez en la sede del más grande acontecimiento gastronómico del ano con el más impresionante y extenso desfile de barbacoas, asadoras y parilladas del Caribe, gracias a la parada en Puerto Rico del Smokin’ Hot BBQ Circuit, y su esperado evento, el Smokin’ Hot BBQ Competition.

La esperada competencia culinaria y festival familiar celebrará la conmemoración de su décimo aniversario con nuevas categorías, renovadas y amplias facilidades y con una estrategia para convertir el evento en uno que promueva lo mejor de la gastronomía y la Barbacoa.”

Reconocido como el más grande evento de esta disciplina culinaria en el Caribe, el Smokin’ Hot BBQ Competition celebrará su evento en Puerto Rico con la participación de equipos del patio, americanos y del Caribe, más de 20 auspiciadores y 9 categorías culinarias entre las que se destacan: el Auténtico BBQ y las técnicas a la parrilla mejor conocida como “Grilling”. Este es el sexto año que el evento es avalado por el Kansas City BBQ Society (KCBS), sociedad de BBQ más reconocida a nivel internacional.

“El Smokin’ Hot BBQ Competition es la competencia de Barbacoa más grande de Puerto Rico y el Caribe específicamente dirigida a los amantes de esta gastronomía y los aficionados del BBQ. Por diez años nuestra principal meta ha sido proveerle a las familias puertorriqueñas y a los turistas que nos visitan un evento de primera, que cuente con impresionantes elementos interactivos, lo mejor de la música local, juegos para jóvenes y niños, así como sorteos, competencias y concursos que hagan de su visita un día espectacular”, expresó Alexis García, productor del evento.

Según García, el Smokin’ Hot BBQ Competition comenzó como un evento dirigido a promover y desarrollar las destrezas de la Barbacoa puertorriqueña, a través de un divertido acontecimiento que a su vez lograra resaltar el arte de los más reconocidos chefs del patio, así como sus artes culinarias y fusiones gastronómicas. Sin embargo, el productor resaltó que el Smokin’ Hot BBQ Competition se ha convertido en la única competencia donde los expertos y aficionados del BBQ ingresan en una acalorada competencia dentro de una gran cartera de categorías que les permite a los participantes destacarse en las técnicas de su preferencia y crear un verdadero contraste culinario con sus pares de otras regiones y países.

“A los que deseen participar de la competencia, aún están a tiempo para registrar su equipo. Para participar no tienen que ser expertos, sólo tener pasión por la comida al BBQ y el deseo de pasarla espectacular en un lugar seguro para toda la familia. El Smokin’ Hot BBQ Competition contará con más de $5,000.00 en premios y con auspiciadores de primera que proveen todas las carnes y muchos de los complementos a los competidores al momento de confeccionar sus platos. Los ganadores tendrán la oportunidad de representar a Puerto Rico y el Caribe en uno de los concursos de BBQ más prestigiosos de los Estados Unidos, como el “Jack Daniels BBQ World Invitational”, “Memphis in May BBQ Competition” o el “American Royal” en Kansas City.

Este año el evento contará como siempre con la participación de reconocidos Chefs de la isla, algunos participando en el aclamado evento de la competencia como el “BBQ Chef Challenge”. Por primera vez este año, los tres ganadores de las competencias de steak, hamburguer y BBQ se estarán ganando una participación para una de las competencias culinarias más grandes de los Estados Unidos conocida como las olimpiadas culinarias, el “World Food Championship” en Alabama donde podrán participar por más de $300,000.00 en premios” añadió García.

Este año la novena competencia anual del Caribbean BBQ Competition Circuit en Puerto Rico; el Smokin’ Hot BBQ Competition se celebrará por primera vez en las hermosas y espaciosas facilidades de Coco Beach, Rio Grande, consagrándose como el evento que exitosamente culmina la temporada alta en la isla. “Estamos sumamente contentos con el cambio a Rio Grande. La acogida de Coco Beach Golf Club y el apoyo del municipio ha sido excepcional y las facilidades están sumamente cómodas y atractivas. Nuestros planes son continuar el evento en Coco Beach, Rio Grande por muchos años más.” expresó García. Este año, el evento comenzará el sábado 18 a partir de las 12:00 a.m. hasta las 7:00pm y culmina el domingo 19 de febrero desde las 11:00am hasta las 6:00pm.

“Como todos los años, el Smokin’ Hot BBQ Competition contará con una gran cartera de actividades, música, exhibiciones, espectáculos artísticos y demostraciones de cocina, así como espectáculos de magia, juegos e inflables para los niños. Para los que deseen pasar el fin de semana largo en Coco Beach, el Gran Meliá Resort, hotel oficial, estará otorgando una tarifa especial a los participantes del evento”, finalizó García.