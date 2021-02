Confirman primer caso de variante británica del COVID-19 en Puerto Rico

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el secretario de Salud, Carlos Mellado López, confirmaron el martes que en Puerto Rico que una mujer que arribó a Puerto Rico desde un vuelo en escala procedente de Europa le fue detectada la variante b117 británica del COVID-19.

“Ya tenemos confirmado que llegó un caso con la nueva cepa del virus a Puerto Rico a mediados de verano. La persona está hospitalizada ahora mismo. No se ha identificado a nadie que se haya contagiado con esa nueva cepa salvo a esa persona en particular. Llegó a mediados de enero a Puerto Rico del exterior”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

Mellado López informó que la mujer, llegó a Estados Unidos en un vuelo en escala que culminó en Puerto Rico.

“La paciente que está entre los 50 años, no tuvo complicaciones mayores, respondió bien al tratamiento, estuvo hospitalizada. Se hizo el entorno de esta paciente, no hubo un aumento significativo de casos alrededor de ella. No obstante, las personas que estuvieron en contacto con ella se les hizo la prueba”, dijo Mellado López.

Detalló que la mujer- que es puertorriqueña, reside en Europa y vino de visita- llegó a fines del mes de enero y permanece hospitalizada en el área metropolitana.