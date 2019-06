Congresista y coauspiciadores presentan legislación para poner a Puerto Rico y otros territorios a la par en cuanto a Medicaid

WASHINGTON D.C. – El senador Bernie Sanders (I-VT) junto con otros siete coauspiciadores en el Senado, presentaron un proyecto de ley dirigido a las necesidades humanitarias inmediatas en los territorios estadounidenses, incluyendo a Puerto Rico.

“Es inconcebible que en la nación más rica del mundo hemos permitido que nuestros conciudadanos sufran por tanto tiempo. Todos los recursos de los Estados Unidos se deben utilizar para enfrentar esta crisis, por el tiempo que sea necesario”, dijo Sanders en comunicación escrita.

“Debemos garantizar la existencia de un sistema de salud sólido en todos los territorios y corregir las desigualdades en la ley federal que han permitido que los territorios se atrasen en casi todos los renglones sociales y económicos”, añadió.

La Ley de Equidad de la Salud en los Territorios del 2019 corregiría las desigualdades en la distribución de fondos federales para el cuidado de la salud bajo Medicaid y Medicare. Dicho proyecto de ley le brindaría pleno acceso a los servicios de salud a los casi cuatro millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte. El proyecto de ley es coauspiciado en el Senado por los senadores Jeff Merkley (D-OR.), Kirsten Gillibrand (D-NY), Richard Blumenthal (D-CT), Kamala Harris (D-CA), Cory Booker (D-NJ), Elizabeth Warren (D-MA) y Ed Markey (D-MA). La Congresista Stacey Plaskett (D-VI), junto a 37 coauspiciadores, presentó un proyecto de ley similar (H.R.1354) en la Cámara de Representantes. La versión del proyecto de ley en el Senado ha sido endosada por la Federación Estadounidense de Maestros, Latinos for Healthcare Equity, BoricuActivate, Boricuas Unidos en la Diaspora (BUDPR) y la Asociación Internacional de Maquinistas y Sindicatos de Trabajadores Aeroespaciales.

“Más de 3.000 ciudadanos estadounidenses murieron a raíz del huracán María, en gran parte debido a la incompetencia y demora de la respuesta federal del presidente Trump. En lugar de que se le permita recuperarse, se está amenazando a Puerto Rico con recortes, con un millón de residentes en riesgo de perder su ya insuficiente cobertura de Medicaid en septiembre. Aplaudo al Senador Sanders y sus colegas por presentar la Ley de Equidad en la Salud de los Territorios de 2019 para asegurar que las familias vulnerables de Puerto Rico reciban fondos federales completos y abiertos para la atención de salud basada en la necesidad. Este es un paso vital para que el Congreso reconozca que Puerto Rico ya no puede ser tratado como una colonia y, además, representa un paso hacia la justicia social”, dijo Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan.

La gran mayoría de los residentes en Puerto Rico, un 85 por ciento, informa que les preocupa que no puedan acceder atención médica de necesitarla. Casi una de cada cuatro personas que viven en Puerto Rico informa que ellos o un miembro de su familia han desarrollado alguna condición de salud nueva o que empeoró como resultado del huracán María y que uno de cada tres informó que ellos o alguien en su hogar ha tenido problemas para conseguir atención médica. De manera similar, ante mayor demanda de servicios de salud, las Islas Vírgenes no han podido gastar el dinero necesario de Medicaid para obtener paridad en fondos federales.

La asignación de fondos temporera de Medicaid para Puerto Rico y las Islas Vírgenes expira en septiembre. Esta falta de fondos podría ser desastrosa para los más de 1.5 millones de personas que reciben esta ayuda. En Puerto Rico, se estima que 900,000 personas podrían perder su cubierta.



La legislación introducida hoy le proveería a los territorios los fondos necesarios para ofrecer el mismo Medicaid disponible en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia. Esto se lograría al eliminar el límite arbitrario en el financiamiento federal anual de Medicaid y al aumentar la tasa de pareo federal para los gastos de Medicaid de los territorios. El proyecto de ley también atiende las disparidades de Medicare mediante la actualización de los reembolsos hospitalarios y el aumento de los fondos para que los territorios puedan proveer la cobertura de medicamentos recetados a personas mayores de bajos recursos. En fin, esta legislación aseguraría que los estadounidenses que viven en los territorios son elegibles para recibir la misma cubierta de salud que cualquier congresista recibiría.

“Quiero agradecerle al senador Sanders por presentar este proyecto de ley, junto al Territorial Health Equity Act de 2019 (HR 1354). Ambos proyectos de ley mejoran el trato hacia los territorios bajo los programas de Medicare y Medicaid. Aprecio que el senador Sanders continúa presente apoyando los asuntos vitales para el bienestar de los residentes en los territorios de los Estados Unidos”, dijo Plaskett.

“Las familias en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y los demás territorios merecen tener el mismo acceso a los programas federales de cuidado de salud que las familias en el resto de los Estados Unidos, sin excepciones”, dijo la senadora Warren.

“Estamos presentando la un proyecto de ley llamado Ley de Equidad en la Salud de los Territorios para acabar con las prácticas discriminatorios en la forma en que Medicare y Medicaid se administran en los territorios de los Estados Unidos”, añadió.

“Como coauspiciadores de la versión de este proyecto en la Cámara de Representantes, nos complace que el Senador Sanders nos acompañe en la lucha por la igualdad en la asistencia salubrista en los territorios. Estas medidas traerán la igualdad necesaria en los niveles de financiamiento de Medicaid para Guam y aliviarán un asunto que ha estado asfixiando nuestros presupuestos de atención médica durante décadas”, dijo el Delegado Michael F.Q. San Nicolas (D-GU).

“El gobierno de los Estados Unidos no puede darle la espalda a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y tratarnos como ciudadanos de segunda clase. Es por eso que apoyamos la Ley de Equidad en la Salud de los Territorios del 2019 del Senador Sanders, que finalmente resultará en una solución permanente a la asignación de fondos discriminatoria y desigual de Medicaid y Medicare para Puerto Rico, las Islas Vírgenes y los demás territorios. Esto es más urgente que nunca, ya que Puerto Rico se enfrenta a un próximo ‘precipicio de Medicaid’ que, de no ser atendido a fines del 2019, puede resultar en que 600,000 puertorriqueños pierdam sucubierta médica de repente”, dijo el doctor Jaime Torres de Latinos for Healthcare Equity.

“Los territorios de los Estados Unidos han tenido que soportar décadas de trato desigual y colonialista. En los últimos años, también han tenido que sentir los impactos crecientes del cambio climático con los azotes directos de ciclones tropicales sin precedentes. Los que ya sufren y las personas vulnerables en estos territorios estadounidenses enfrentan otra amenaza catastrófica, esta vez a sus cubiertas de salud. El Congreso de los Estados Unidos puede evitar esto fácilmente si sus miembros deciden poner el bienestar de sus súbditos coloniales al mismo nivel que los ciudadanos estadounidenses que viven en los estados”, dijo Edil Sepúlved​a, cofundador, Boricuas Unidos en la Diáspora.