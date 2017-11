Consejos para viajar en temporada navideña

La Navidad es el tiempo para ser feliz y demostrarlo. A no ser que hayas perdido el vuelo, olvidado el pasaporte o que tu equipaje no aparezca.

Evita los contratiempos típicos de la temporada y disfruta de un buen inicio de las navidades con estos consejos:

Haz listas con todos tus documentos de viaje

Haz listas de viaje, compruébalas una vez, dos y tantas veces como haga falta para asegurarte de que no te presentarás en el aeropuerto con un pasaporte caducado. Si todavía es válido, asegúrate de cuándo caduca porque algunos destinos requieren que le queden por lo menos 6 meses de validez… o si no no te dejarán pasar. Los visados también pueden ser un problema, así que organiza todo el papeleo antes de salir de casa y haz todos los preparativos necesarios antes de volar.

Identifica tu equipaje

Antes de salir de casa escribe la dirección de tu hotel o destino delante de la etiqueta y la de casa en el interior. Si tu maleta desaparece, es buena idea poner una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Así no dependerás sólo del correo convencional para recuperarla. Evita la confusión de llevarte el equipaje de otra persona poniendo algo único y característico en la tuya como, por ejemplo, una cinta de algún color llamativo o una pegatina.

Imprime el nombre y la dirección de tu hotel

Evita estar parado con pintas de turista en la parada de taxis de la terminal, intentando averiguar dónde está tu hotel. Imprime el nombre y la dirección de tu hotel y haz fotos de las indicaciones en tu teléfono o tableta para mostrárselo al taxista, en caso de que esté tan perdido como tú. Piensa también en llevarte la reserva del hotel para asegurarte de que el check in sea un proceso lo más rápido posible.

Recuerda los cargadores y adaptadores de corriente

Asegúrate de meter en la maleta todos los cargadores que necesites para los gadgets electrónicos que te vayas a llevar: teléfono móvil, tabletas, ordenador portátil y, por supuesto, el adaptador de corriente para tu destino.

Viaja a horas razonables

No te olvides de que la Navidad son unas vacaciones, pero eso no implica que tengas que tomar vuelos a horas intempestivas y aterrizar a altas horas de la madrugada. Quizás te interese volar a estas horas para conseguir un precio mejor (o porque no tienes otra alternativa), pero llegar fresco y preparado para comer, beber y estar contento es algo que no tiene precio. Así que, si puedes, toma un vuelo que salga a una hora razonable. Si esto no es posible, bueno, pon una alarma de la que te puedas fiar y avisa en el hotel de que te llamen para despertarte. Así te asegurarás de no quedarte dormido y perder el vuelo.

