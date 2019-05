Construyen sala de emergencias en Culebra

Moderna sala de emergencias en Culebra. (Foto/Suministrada)

CULEBRA – Culebra, que es una isla con aproximadamente 1,800 residentes, recibe más de 8,000 turistas en fines de semana ajetreados y no cuenta con un hospital. Con lo que sí cuenta ahora es con una sala de rmergencia y CDT para proveer los cuidados necesarios de emergencia y servicios de salud primarios, administrados por el Sistema de Salud Menonita.

La sala de emergencia y CDT no habían tenido una remodelación desde los años 80. Tampoco era seguro operar en esas instalaciones durante un huracán o tormenta tropical. Cada vez que la isla municipio recibía una advertencia de ciclón la sala de emergencia tenía que ser reubicada en el refugio municipal, que ahora se encuentra en la escuela pública. Desafortunadamente, durante el huracán María el generador eléctrico de la escuela falló y la habilidad para proveer los servicios de emergencia se vieron severamente comprometidos.

“Esta es la primera vez que los residentes de Culebra y los visitantes contarán con un lugar adecuado y con todas las herramientas para tratar la salud y alguna situación de emergencia”, dijo Theresa Bischoff, de la Fundación Foundation for a Better Puerto Rico, quienes se encargaron de solicitar donaciones para la construcción del nuevo centro de cuidado de salud.

La sala de emergencia no pudo reabrir debido a los daños estructurales sufridos tras el paso de los huracanes en septiembre de 2017 y los servicios fueron trasladados al CDT. Con espacio limitado, pocas medicinas y suministros el personal médico atendió a la comunidad, incluyendo el nacimiento de un niño prematuro.

En las semanas siguientes a los huracanes, Culebra continuaba aislada. En Culebra no hay farmacia y el acceso a medicamentos se convirtió en un asunto urgente. Con el uso de un teléfono satelital contactaron personas y organizaciones que querían ayudar, incluyendo la asociación Greater New York Hospital Association, la Fundación AFYA y el doctor Fitz Sánchez. Todos se encargaron de identificar las medicinas y suministros que hacían falta, los recolectaron y fletaron aviones para hacerlos llegar desde Estados Unidos hasta Culebra.

Era claro que tanto la sala de emergencias como el CDT necesitaban mucha ayuda y la misma estaba de camino. La Fundación PACIV donó el tan necesario generador eléctrico para la sala de emergencia. Foundation For a Better Puerto Rico comenzó a recibir donaciones de personas y organizaciones de los Estados Unidos. Y, durante los siguientes meses, se recibieron suficientes fondos para permitir que Foundation For a Better Puerto Rico reconstruyera la sala de emergencia y el CDT en otro lugar y así tener una estructura como nunca y mucho más segura para enfrentar cualquier fenómeno atmosférico.

Desde enero de este año se están ofreciendo los servicios de emergencia y de salud primaria para la población pediátrica y de adultos con laboratorio y centro radiológico 24 horas al día los siete días de la semana. Además, cuentan con diferentes médicos especialistas que visitan las instalaciones para atender pacientes en cardiología, urología, salud mental, manejo de dolor y servicios dentales. Como próximo gran paso, ya están en la planificación para comenzar a operar una farmacia, de modo que los residentes tengan los medicamentos de manera más rápida y ágil.