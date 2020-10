Continúa el toque de queda hasta el 16 de octubre

SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió el jueves, la Orden Ejecutiva 2020-076 el cual decreta una extensión de la vigente Orden Ejecutiva sobre el Toque de Queda y medidas “para controlar” el COVID-19 en Puerto Rico.

En el decreto expresa que el mismo tendrá vigencia hasta el 16 de octubre o “salvo nuevo aviso”.

Con relación al decreto, mantiene el toque de queda de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana hasta el término en vigencia.

“Todos los ciudadanos deberán limitar las actividades sociales o agasajos familiares en lugares públicos y privados”, reza el decreto.

“Ante el incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Orden Ejecutiva por cualquier persona y/o empresa, se implementarán las sanciones penales y aquellas multas establecidas por las disposiciones de la Ley 20-2017, supra, la cual establece pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal, y de cualquier otra ley aplicable. De igual forma, conforme a las disposiciones del Art. 33 de la Ley del Departamento de Salud, supra, “[t]oda persona natural o jurídica que infrinja las disposiciones de esta ley o de los reglamentos dictados por el Departamento de Salud al amparo de los mismos incurrirá en delito menos grave y sentenciado que podrá ser sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa no mayor de cinco mil dólares ($5,000) o ambas penas a discreción del tribunal”. Se ordena la intervención con aquellos ciudadanos que incumplan con las medidas cautelares descritas en esta Orden, incluyendo el uso obligatorio de mascarilla en todo momento. De incumplir con las disposiciones de esta Orden, la persona estará sujeta a enfrentar un proceso penal, el cual deberá ser sometido sin dilación alguna por el Ministerio Público, quien, a su vez, deberá solicitar fijación de fianza, según lo establecen las Reglas de

Procedimiento Criminal. Por último, el incumplimiento con las Órdenes de Congelación de Precios emitida por el DACO estará sujeto a las sanciones y multas emitidas por esa agencia, así como a las mencionadas en esta Sección.

Se ordena a la Policía de Puerto Rico, en coordinación con las Policías Municipales, al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico a tomar las medidas necesarias para hacer cumplir las disposiciones de esta Orden Ejecutiva.”, lee el documento: OE-2020-076