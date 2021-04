Continúa firme el reciclaje en Fajardo

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

FAJARDO – Según el coordinador de la Oficina de Reciclaje en Fajardo, Carlos Omar Rivera, el programa de reciclaje municipal no solo cumple con su labor de recogido semanal en los hogares, también realiza eventos de recolección de medicamentos, equipos electrónicos y ropa con el fin de concienciar sobre la importancia de reusar y disponer de forma correcta de material que puede tener un impacto negativo en el medioambiente.

“El sábado, 24 de abril de 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. se estarán recogiendo medicamentos expirados frente a la casa alcaldía de Fajardo. Es importante que las personas dispongan de manera correcta sus medicamentos expirados, porque muchas veces terminan en las manos equivocadas o contaminando nuestras aguas en el caso de que la persona los tire por el retrete”, explicó Rivera.

La dinámica de recolección del material de reciclaje ya sea plástico, papel, aluminio o cartón se realiza por medio de rutas por las viviendas de los residentes de Fajardo, y sin ningún costo. La persona solo debe llamar al (787) 863-4343 de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y solicitar ser incluido en la ruta.

“Es importante recordar que los fines de semana, ni los días festivos el reciclaje trabaja, por lo tanto, la persona debe amarrar bien las bolsas para evitar que el material se moje o esperar que llegue el lunes o martes y sacarlas frente a su casa. Se recomienda que la persona utilice las bolsas transparentes o las bolsas azules que le suministramos para evitar que el camión de la basura confunda el reciclaje con basura”, explicó.

Los plásticos que se reciclan en Fajardo son los envases de plásticos que tengan cuello, no pueden tener tapas ni etiquetas, debido a que el plástico de la tapa no es del mismo material que la botella y la máquina se puede confundir y catalogar el producto como no reciclable cuando la realidad es que lo que no es reciclable es la tapa o la envoltura. Lo mismo sucede con las cajas, ya que las únicas cajas que se pueden reciclar son las que son color marrón, con textura ‘matte’ no puede tener diseños a color, ni material brilloso porque deja de ser reciclable.

“Muchas veces los empleados que trabajan recogiendo reciclaje ven que en la bolsa hay materiales no reciclables y le dejan un sello a la bolsa donde le notifica a la persona que se comunique con las oficinas para orientarle. En esos casos el empleado debe reportar en una hoja el porque no se llevó la bolsa y especificar número de casa para cuando yo vaya a orientarle al ciudadano pueda explicarle el porqué no se pudo recoger su reciclaje, ya que nuestra prioridad es educar”, sostuvo el coordinador del Programa de Reciclaje en Fajardo.

Asimismo, cuentan con 20 contenedores en áreas estratégicas para disponer en ellos todo tipo de tela, además de correas, peluches, zapatos, carteras, toallas, cortinas, etcétera. Deben estar secos, limpios y en bolsas no importa este roto o manchado.

Rivera recalcó que “es importante que la ciudadanía tenga cuidado con las jeringuillas, ya que esto pone en riesgo la vida de los empleados que, además, están exponiéndose en tiempos de pandemia”.

Por otro lado, las personas que no tengan cómo disponer del aceite de cocinar pueden ir directamente a la Oficina de Reciclaje en Fajardo, ubicada en la avenida General Valero

justo a lado de la oficina de Manejo de Emergencias del municipio, y entregarlo. Los dueños de restaurantes en Fajardo también pueden llevarlo y se le hace entrega de un recibo de evidencia que están disponiendo del aceite de manera correcta.