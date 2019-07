Continúa la lucha: Isla Verde comienza instalación de bombillas rojas (VIDEO)

Jayleen Rodríguez

redaccion@presenciapr.com

CAROLINA – Con la intención de concientizar sobre la contaminación lumínica y el efecto adverso del uso de bombillas incorrectas en la vida marina, el grupo Arrecifes Pro Ciudad, Inc., junto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales idearon unos panfletos informativos para la comunidad de Isla Verde, en Carolina.

En los panfletos se explica con diagramas los diferentes tipos de bombillas que no se deben utilizar en las residencias cerca de la costa y las que se consideran tortuga amigable. Recientemente, en Isla Verde se estuvo instalando focos de bombillas tortuga amigable de colores ámbar y rojo para no molestar a las tortugas en su tiempo de anidación.

¿Por qué el alumbrado debe ser color rojo o ámbar?

La razón es que cuando las tortugas nacen buscan el punto más iluminado que usualmente es el mar, la espuma cuando refleja la luz ya sea de la luna o del sol, pero como la civilización ha construido casas con vistas al mar esto ha provocado que las luces residenciales se reflejen hacia puntos no seguros para las tortugas y estas terminen hasta aplastadas por un vehículo.

“Hemos tenido casos que tortugas se han desorientado y se pueden agolpear contra la pared o en el peor de los casos dirigirse hacia la carretera y morir aplastadas, eso es lo que se quiera evitar”, explicó el presidente de Arrecifes Pro Ciudad, Paco López Mújica.

Desde el mes de marzo comienzan a llegar por aguas del Pacífico las tortugas conocidas como los tinglares para comenzar con el proceso de anidación. Según el tortuguero y presidente de la organización, las tortugas vienen en grupo; usualmente una hembra se aparea varias veces. Ellas se aparean, nadan hasta la costa, buscan el lugar cerca del agua para enterrar sus huevos y viran al agua a volverse a aparear para buscar otro lugar y anidar sus huevos, y así sucesivamente el proceso se puede repetir hasta ocho veces.

Las tortugas entierran hasta 80 huevos por anidación y aunque parezca ilógico están en peligro de extinción, pero no todos los huevos sobreviven, parte influyente son las luces. Según López Mújica, de 1,000 tortugas que nacen solo una llega al periodo de adultez, por varios factores ambientales y de supervivencia en el mar.

¿Qué debo tomar en consideración al momento de instalar bombillas en el exterior?

Lo primero que aconsejan es que toda bombilla exterior debe tener un cobertor que no sea en cristal para que oriente la iluminación hacia abajo, evitando así que se contamine el cielo nocturno con luz artificial.

La contaminación lumínica afecta el avistamiento de estrellas, y a su vez el ecosistema ecológico. Esto en el caso de residencias seculares en zonas rurales, si su residencia está ubicada cerca al mar hay otras consideraciones que se deben tomar al momento de seleccionar las bombillas exteriores, como lo son las bombillas tortuga amigable.

Como parte del esfuerzo de educar la ciudadanía, López realizó una caricatura que se llamaba Tina tinglar donde explica el proceso de anidación y lo que pasa si hay luces no adecuadas cerca de la costa. “La historia de la caricatura ilustra la verídica historia de la tortuga tina que vino hacia nuestras costas en el 2018, y por culpa de las luces led se desoriento y chocó con una pared, agraciadamente los huevos que enterró la tortuga identificada como Tina fueron trasladados a otro lugar más seguro para que sobrevivieran”, dijo Mujica.

Como medida preventiva todos los visitantes de las playas deben conocer que si ven un área protegida no se deben acercar, porque podría ser causante de la muerte de estos animales. “Muchas personas no toman precaución al ver un área protegida, y lo más importante es que si una persona pisa la arena donde una tortuga dejó sus huevos comprime la arena y luego las tortugas no van a poder salir”, aseguró el presidente de la organización.

Si tienes alguna duda o quieres reportar sobre una situación relacionada con la conservación de la vida marina o la contaminación lumínica puedes comunicarte con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al (787)767-8181 o www.jca.pr.gov.