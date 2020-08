Continúa la preocupación en oficinas del CFSE en Carolina (Video)

CAROLINA- Cientos de empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en Carolina se manifestaron hoy, lunes, 3 de agosto, frente al edificio exigiendo transparencia sobre los casos de coronavirus en la oficina.

El lunes, 27 de julio de 2020 la CFSE en Carolina le realizó la prueba rápida que detecta los anticuerpos del COVID-19 a todos los empleados, luego de que cerraran las instalaciones por denuncia de no seguir el protocolo de prevención ante el descubrimiento de casos positivos en sus oficinas.

“Reabrieron las oficinas y no nos querían dar los resultados de las pruebas, tuvimos que manifestarnos para que nos entregaran los resultados, porque estamos preocupados, ya que aquí estamos todos los empleados -que son como 200- trabajando al mismo tiempo como si no hubiese coronavirus. No es justo porque nosotros tenemos familia y no deberíamos estar exponiéndonos así”, denunció un empleado del área de pólizas, identificado como Modesto Castro.

Ante la pregunta de ¿cuál es el protocolo que están tomando en caso de que un compañero cercano a su puesto resulte positivo?, el empleado respondió que no sabe cuál es el protocolo, porque “no se les ha orientado de nada”.

Luego de que empleados y representantes de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado exigieran que se les hiciera entrega de los resultados a cada empleado, el director médico comenzó a entregar los resultados uno a uno lo que ocasionó cierta molestia, porque ya todos estaban en un mismo espacio y desconocen si alguna persona que resultó positivo en esas pruebas este junto a los demás empleados.

Por el momento, no se ha confirmado la existencia de algún caso positivo en el edificio.