Continúa pugna entre el Gobernador y Thomas Rivera Schatz por la Ley 80

SAN JUAN – El Senado abrió los trabajos de la sesión extraordinaria, el martes, en donde el alto cuerpo legislativo derrotó el Proyecto 1033 sobre la derogación de la Ley 80 de 1976 sobre la indemnización por el despido sin justa causa.

El mismo fue derrotado en votación 16 a 4, entre los favorecedores de la medida, el senador penepé, Miguel Romero.

“La discusión de este asunto no se trata de una lucha de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tampoco se trata de una lucha política entre Ricardo Rosselló y este servidor. Muchísimo menos se trata de un juego de estrategia para ver quién es el responsable de lo que ocurre. De lo que se trata todo esto, es de un dilema de cuál es el deber. Dilema que yo no tengo”, dijo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz durante su turno.

“Lo más sencillo para sería acceder al acuerdo del gobernador. La respuesta es no. Es un mal acuerdo, el gobernador está equivocado. No hay un fundamento económico que justifique la derogación de la Ley 80, en ninguna parte. No la ha ofrecido el gobernador, no la ha ofrecido el gabinete económico del gobernador, no la ha ofrecido ningún experto en asuntos fiscales y laborales, no la ha ofrecido la Junta”, agregó.

No obstante, el líder senatorial envió un fuerte mensaje al secretario interino de la Gobernación, Luis Gerardo Rivera Marín, a quien acusó de acudir a las instrumentalidades del gobierno para que no atiendan a los senadores.

“El hecho de que haya diferencia por un tema que no han podido defender y que no han podido justificar, es suficiente para que el secretario de la Gobernación interino, comience a través de todas las agencias a provocar confrontación con los senadores. A sugerir que no se atiendan a los senadores y senadoras. ¿El licenciado Luis Gerardo Rivera Marín quiere enfrentarse al Senado? ¿Quiere una confrontación con el Senado? Cuidado, tenga mucho cuidado señor secretario. El Senado no permitirá chantaje ni intimidación suya”, dijo Rivera Schatz.

Asimismo, Rivera Schatz reaccionó reaccionó a la determinación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de firmar simbólicamente el presupuesto que éste emitió a la legislatura.

“El otro día hubo una expresión de que se firmaba el presupuesto de manera simbólica. En el Senado no hacemos actos simbólicos. Y cada senador y senadora puede votar como lo estime correcto”.

Por su parte, el mandatario, envió unas declaraciones en cuanto a lo sucedido en el Hemiciclo del Senado, en el que acusó a Rivera Schatz de obstaculizarlo.

“Convoqué a una sesión extraordinaria, en espera de que el Senado utilizara los días que la Constitución dispone para una consideración responsable y prudente de todas las medidas en agenda. El presidente del Senado había afirmado la pasada semana que quería un diálogo para buscar una solución. Hoy, lamentablemente, cierra los trabajos sin permitir esa discusión.

El presidente del Senado optó por no dedicarle tiempo a este asunto, dejando a nuestro Pueblo en la incertidumbre que ha provocado el incumplimiento del acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal. Siempre he intentado todas las alternativas posibles para evitar un grave daño a los sectores más vulnerables de nuestro Pueblo. Seguiremos esa lucha.

Agradezco a la Cámara de Representantes por su aportación y continuaremos los esfuerzos para levantar a Puerto Rico a pesar de los obstáculos que algunos insisten crear”, concluyó Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Además, el Senado aprobó los proyectos 1032 y 1034, estos proyectos establecen un método de pago para los municipios y el otro para un aumento en el pago por beneficio de desempleo.

Sobre el proyecto de reforma contributiva, hasta que la Cámara no realice los trabajos sobre la misma, el Senado no puede tomar acción.

El Senado recesó sus trabajos hasta el 12 de julio. El día 10 de julio, los senadores se reunirán para considerar los nombramientos enviados por el gobernador. Los nombramientos son, el de la licenciada Lersy Boria como procuradora de la Mujer, al licenciado Isaías Sánchez como procurador general de Puerto Rico y a Ottmar Chávez como administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG).

La Cámara de Representantes le dio lectura a los proyectos sometidos por el ejecutivo y recesó sus trabajos hasta el 9 de julio.