SAN JUAN – Con el fin de seguir promoviendo la vacunación como el método más efectivo para prevenir la influenza, el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, se unió al expelotero de Grandes Ligas, Carlos Baerga, en la iniciativa: “Sácala del Parque, a la Influenza”.



La misma, forma parte de la campaña de vacunación de First Medical y consistirá en una convocatoria masiva entre sus afiliados a visitar a los centros de vacunación para obtener la vacuna contra la influenza, uniéndose así al equipo ganador en contra de esta enfermedad respiratoria.



“Este año, en el Departamento de Salud lanzamos oportunamente nuestra campaña anual de vacunación contra la influenza titulada: ‘Las vacunas a tiempo protegen a todos’. Al igual que en años anteriores, estrechamos lazos con las organizaciones sin fines de lucro y con la empresa privada para promover que se desarrollaran iniciativas que impulsaran la vacunación contra la influenza entre la población puertorriqueña. Esta, es una de las muchas que han surgido, tras los esfuerzos colaborativos con nuestra agencia y que han resultado en una mayor cantidad de personas vacunadas para esta fecha”, comentó Rodríguez Mercado.



Según el galeno, en el más reciente reporte de vigilancia de influenza de Puerto Rico, el total de casos confirmados de contagios de influenza alcanzó la cifra de 5,139. Este número se encuentran por debajo del umbral de temporada para esta fecha, lo que lo atribuye a las iniciativas en colaboración con diversos sectores para promover la vacunación que, según el Registro de Vacunación de Puerto Rico, ya supera las 170 mil personas.



“Mantener a la población saludable y promover estilos de vida que nos mantengan protegidos de enfermedades prevenibles es responsabilidad de todos, por esta razón, brindamos el apoyo que sea necesario a iniciativas como estas y exhortamos a que más organizaciones hagan lo mismo. De igual forma, alertamos a la ciudadanía a visitar a los centros de vacunación, a asistir a los eventos de vacunación comunitaria y a hacer de la vacunación parte de su rutina médica; más aún ahora que estamos en plena época festiva y solemos viajar al extranjero o recibir en nuestra isla visita del exterior”, añadió Rodríguez Mercado.



‘Sácala del Parque a la Influenza’, llegará a varios municipios de la Isla, iniciando hoy miércoles 11 de diciembre en Metro Pavía Clinic de Toa Baja, seguido en Metro Pavía Clinic en Ponce, el día 19 de diciembre. Las demás fechas y municipios serán anunciados eventualmente.



Asimismo, dio a conocer que el próximo viernes, 13 de diciembre la organización VOCES estará llevando a cabo en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina una actividad de vacunación comunitaria titulada ‘La Ciudad de la Salud y el Bienestar’. Las vacunas estarán disponibles desde las 8:00 am. hasta las 4:00 pm. para toda persona de seis meses en adelante.



Se recomienda llegar temprano. Las personas que deseen obtener la vacunación deberán presentar su tarjeta de plan médico y una identificación con foto. De no tener plan médico, podrán ser vacunados libre de costo con solo una identificación con foto. Menores deben estar acompañados de sus padres o tutor legal.