Contraloría revela incumplimientos con la ley creadora del Programa de Parques Nacionales

SAN JUAN – La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Programa de Parques Nacionales del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Departamento de Recreación y Deportes no había preparado ni había enviado al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, los informes anuales y las recomendaciones sobre las áreas designadas como parques nacionales. Tampoco el DRD había preparado un inventario de las áreas de valor para posible designación como parques nacionales, contrario a la Ley 107-2014, creadora del Programa.

La auditoría de tres hallazgos señala que el Programa no mantuvo una cuenta contable segregada de los ingresos generados por el Departamento en su conjunto, lo cual impidió determinar si los fondos generados por el Programa, son utilizados para sufragar los gastos de funcionamiento del Programa de Parques Nacionales. Además, en los expedientes no se encontraron los contratos de 71 de los 73 espacios alquilados a casas móviles en la playa Seven Seas en Fajardo, no había evidencia de cobro en los expedientes de algunos arrendatarios de casas móviles, y se hallaron otras deficiencias con los ingresos y cuentas por cobrar.

Nuestros auditores encontraron que los empleados que realizaban las funciones de recaudadores, no contaban con el nombramiento según dispone el Reglamento de Recaudaciones. Además, las conciliaciones bancarias que se realizaron del 2015 al 2018, no tenían la firma de quien las preparó, ni evidencia de que fueron revisadas y aprobadas por el director de Finanzas.

El informe cubre el período del 23 de julio de 2014 al 1 de agosto de 2018 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.