Control de la obesidad en temporada navideña

Cada vez falta menos para Navidad. No nos daremos cuenta y ya estaremos preparando nuestra apretada agenda de comidas familiares, regalos y visitas. Es posible que muchas personas estén haciendo una dieta prenavideña pensando en los excesos que, inevitablemente, cometeremos estas fiestas. Y seguramente la mayoría de nosotros estemos pensando en la dieta postnavideña porque damos por seguro que no habrá manera de decir que no a la avalancha de asados, postres, turrones, vino, cava, dulces, comidas, meriendas, y cenas que nos aguardan…

Un menú navideño normal puede llegar a las 4,000 calorías.”

Ahora bien, para eso hay que tener las cosas claras y la voluntad preparada:

Que no falte ensalada, con mucha verdura de hoja verde (rúcula, canónigos, espinacas), para que aumente la sensación de saciedad.

Los aperitivos sanos : jamón y lomo ibérico, evita embutidos y fiambres grasos.

El marisco al vapor o a la plancha es perfecto, evita fritos y rebozados.

Modera las salsas muy calóricas y saladas vigilando la cantidad de sal y aceite, es mejor el vinagre, el limón, las hierbas, o el yogur.

Mejor carnes magras (pavo, pollo…) que las carnes grasas (cordero, cerdo…).

Los pescados siempre son una buena opción.

El alcohol con mucha moderación, con dos copas por comida el cupo de calorías queda cumplido.

Los postres que sean de fruta natural.

Modera todo lo que puedas los dulces, con 2 o 3 porciones tienes el equilibrio justo entre Navidad y calorías controladas.

