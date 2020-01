Coronavirus: Hay que tomar medidas de prevención

Ante los nuevos casos de coronavirus reportados en diversos países del mundo, el Departamento de Salud reitera que mantiene una vigilancia activa de la enfermedad, pero refuerza sus mensajes de prevención a los viajeros que, aún ante la situación actual, tengan necesidad de viajar a China.



“En estos momentos el coronavirus no circula en nuestro territorio y se mantiene alejado de nuestra isla, por lo que los mensajes de prevención están siendo dirigidos a las personas que vayan a viajar fuera de Puerto Rico durante las próximas semanas. Es importante seguir las indicaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) con quien estamos trabajando estrechamente, con el fin de compartir protocolos para el control y manejo de esta enfermedad que aún no representa una situación de alarma para Puerto Rico”.



Tras el brote en el país asiático, los CDC, han establecido un nivel de alerta tres para los viajeros a Wuhan China. Este nivel establece que se evite cualquier viaje a esta zona. Mientras que para el resto de China, se ha establecido un nivel de alerta uno que recomienda prácticas de precaución ante el riesgo de contagiarse de este virus al viajar a esta área, que incluyen que: personas que viajan a este país deben mantenerse alejadas de personas enfermas, evitar contacto con animales vivos o muertos y evitar visitar mercados de animales, así como lavarse las manos constantemente por al menos 20 segundos o utilizar hand sanitizaer en caso de no contar con agua y jabón.



En cuanto a los controles que se están tomando para evitar el ingreso de este virus a la Isla, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos recordó que “en Puerto Rico no contamos con vuelos directos procedentes de Asia, por lo que los viajeros que entran a la Isla, ya han hecho escala en aeropuertos que han establecido las medidas de control implementadas por los CDC”.



Existen cinco aeropuertos en Estados Unidos que reciben el tráfico de las personas provenientes de China. Estos son el de San Francisco (SFO), el John F. Kennedy de Nueva York (JFK), el aeropuerto internacional de Los Angeles (LAX), el Hartsfield Jackson de Atlanta (ATL) y el Chicago O’Hare (ORD). Según informaron los CDC, en estos puertos de entrada han implementado, junto al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, controles de salud mejorados para detectar viajeros enfermos provenientes de vuelos directos o de conexión desde Wuhan, China, quienes son sometidos a pruebas de ingreso para detectar síntomas asociados a este nuevo coronavirus.



“Para proteger aún más la salud de los estadounidenses durante el surgimiento de este nuevo coronavirus, los CDC están comenzando a evaluar el ingreso a través de estos puertos de entrada. Las investigaciones sobre este nuevo coronavirus están en curso y estamos monitoreando y respondiendo a esta situación en evolución”, dijo por su parte, el Dr. Martin Cetron, director de la División de Migración y Cuarentena Global de los CDC.



Según se indicó, se ha coordinado un despliegue de personal adicional alrededor de los aeropuertos identificados, con el fin de fortalecer las medidas de control y monitoreo. El examen de ingreso es parte de un enfoque en capas utilizado con otras medidas de salud pública ya implementadas para detectar viajeros que llegan enfermos (como la detección y notificación de viajeros enfermos por parte de las aerolíneas durante el viaje y el referido de personas por parte de personal de aduanas).



Asimismo, la Dra. Carmen Deseda, epidemióloga del Estado, recalcó que “en Puerto Rico no se ha presentado ningún caso tan siquiera sospechoso de infección por este nuevo coronavirus, el cual solo es transmitido de persona a persona”.



En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus suelen ser:

Secreción y goteo nasal

Tos

Fatiga

Dolor de garganta y de cabeza

Fiebre

Escalofríos y malestar general

Dificultad para respirar (disnea)

En espectro clínico de este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Esta tipología suele cursar con tos, fiebre y dificultades respiratorias.

Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves (y la mayor mortalidad) se registra tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o con enfermedades crónicas como diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En casos extremos puede ocasionar insuficiencia respiratoria.

Prevención

Hasta la fecha, no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus.

Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares en los que existe un mayor riesgo de transmisión, fundamentalmente las zonas del planeta en las que se han registrado casos. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. A quienes puedan estar en contacto con posibles afectados se les aconseja el uso de mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda

Tipos

En los coronavirus humanos, la gravedad puede variar sustancialmente entre un tipo y otro:

Coronavirus del resfriado

Esta variante de coronavirus corresponde a los tipos 229E y OC43, que provocan los síntomas comunes de un resfriado, aunque en los casos más graves también pueden ocasionar una neumonía en personas de edad avanzada o en neonatos.

Los tipos de coronavirus 229E y OC43 causan los síntomas comunes de un resfriado.

Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)

Es una forma grave de neumonía. Provoca dificultad respiratoria y fiebre superior a los 38 grados. El brote de 2002 se extendió por todo el mundo, aunque su frecuencia siempre ha sido mayor en el este asiático.

Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV)

Causa graves problemas respiratorios, además de fiebre, tos y dificultad para respirar, aunque en un primer momento puede ser asintomático. En los casos más graves también se produce expectoración de sangre, diarrea y vómitos. Tuvo su primer brote en el año 2012 y desde entonces se han reportado muchos casos en Oriente Medio, aunque también ha llegado a Europa y Estados Unidos.

Coronavirus de Wuhan (2019nCoV)

El nuevo coronavirus detectado a finales de 2019 en China muestra una secuencia genética que coincide con la del SRAS en un 80%. No obstante, en un principio parece menos virulento y con una mortalidad significativamente inferior.