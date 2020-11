COVIveo en Luquillo: Realizan sobre 800 pruebas de antígenos

(Foto/Archivo)

Jayleen Rodríguez

LUQUILLO – Según la epidemióloga municipal, Leslie González en la actividad de COVIveo que se llevó a cabo el pasado sábado, 21 de noviembre en el municipio de Luquillo se realizaron 836 pruebas antígeno de las cuales 29 resultaron positivos y solo 9 son residentes de Luquillo.

COVIveo es una iniciativa del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos de COVID-19 para impartir la mayor cantidad de pruebas antígeno de forma gratuita a las comunidades.

“A pesar de que solo estábamos esperando atender a 240 personas, ya que estábamos realizando por medio de citas para evitar la aglomeración de personas, le realizamos la prueba a todo el que llegó a el evento y recibimos personas de diversos pueblos como Cabo Rojo, Canóvanas, Río Grande, Carolina, Fajardo, Ceiba, Salinas, Cayey, Caguas, Bayamón, Barranquitas; incluso vino una persona residente del estado de California”, dijo González.

Desde el pasado sábado, el equipo que trabaja junto a la epidemióloga municipal ha estado llamando a todas las personas que se realizaron la prueba para notificarles los resultados de esta y realizar preguntas de seguimiento.

“En el caso de que la persona salga negativa le damos esa llamada de cortesía para decirle que salió negativo y realizarles preguntas de seguimiento para saber la razón por la que se realizaron la prueba, si fue que tuvieron contacto con algún positivo y toda la información referente al COVID-19”, explicó.

La epidemióloga aseguró que el COVID-19 no está controlado a nivel isla y detalló que volvimos a la zona roja en la que los casos van en aumento. “Es importante no bajar la guardia, mantener las medidas de seguridad estipuladas por el Departamento de Salud, evitar salir del hogar de no ser necesario y siempre que sea posible lavar las manos con agua y jabón, hágalo”, puntualizó González.

Cónsona con los demás epidemiólogos municipales, mencionó que la mayoría de los contagios se han desarrollado en el núcleo familiar.

“Por eso es bien importante que si quieren realizar un evento familiar tomen las medidas de precaución dentro de los hogares. Se recomienda que -si es posible- se realice el evento en el exterior con distanciamiento social. La forma más sencilla de saber si estás a la distancia requerida es estirar los brazos y no haya nadie a esa distancia, porque, aunque lo ideal seria que no se celebren actividades, tenemos que ser realistas y reconocer que en nuestra cultura es imposible que no se realicen estas actividades; por eso el llamado es a que se cuiden durante las festividades”, finalizó la epidemióloga.