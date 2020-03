Crean alianza de salud en Loíza para enfrentar la amenaza del COVID-19

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, anunció hoy la creación de una alianza de salud con la Sala de Urgencias, los laboratorios clínicos de la zona, médicos, Taller Salud, varias iglesias y el Concilio de Salud Integral de Loíza, entre otros grupos e individuos, con el propósito de educar a la comunidad y atender posibles casos de contagio. El grupo lo integran además el presidente de la Legislatura Municipal, Joel Osorio Chiclana, los servidores públicos municipales que seguirán activados durante la emergencia, el párroco Rocendo Herrera y el reverendo Julio Ortiz.

“La mejor manera de enfrentar esta situación es trabajar unidos con la labor y la asesoría de los profesionales de la salud y evitando hacer casos a rumores. Eso es bien importante. Con esta alianza, hemos establecido un protocolo de atención de posibles casos”, detalló la alcaldesa. El grupo cuenta además con la asesoría de Nazario Lugo, ex director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (hoy Negociado). Lugo preside además, a nivel de Puerto Rico, un grupo multidisciplinario de profesionales de seguridad y manejo de emergencias.

Los loiceños que entiendan que tengan alguno de los síntomas del Covid-19, no necesitan ir inmediatamente al hospital, deben llamar primero al Concilio de Salud al 787-876-2042, extensiones 285, 309, 314, 322 y 228. En los casos pediátricos, las extensiones son 312 y 313. En dicha llamada serán evaluados por un médico debidamente adiestrado para este tema y el médico determinará el siguiente paso a seguir, si deben mantenerse en su hogar o acudir al Centro. El servicio en el Concilio durante el proceso actual es de 7:30 am a 12:30 pm. de lunes a viernes. En el caso de la Sala de Urgencias del Departamento de Salud es de 8:00 am a 11:00 pm. los siete días de la semana.

“Ahora bien, los casos de personas que tengan los tres síntomas principales de Covid-19, que son los siguientes: tos seca, fiebre alta (de 39 grados en adelante) y dificultad resporatoria, van a ser referidos directamente al Hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, localizado en la Carr #3, kilómetro 8.3, con teléfono 787-757-1800.

La alcaldesa insistió en la importancia de mantener el aislamiento físico y en los casos en que haya que salir a la calle, planificar los mismos para que sean los menos posibles y mantener una distancia de seis pues entre las personas. “Esta situación de emergencia la vamos a superar, pero es importante hacer el sacrificio ahora y seguir escrupulosamente las recomendaciones médicas, como el lavado constante de manos y la desinfección de superficies”.

Esta iniciativa se suma al acuerdo colaborativo que el Municipio de San Juan firmó con el Municipio de Loíza, donde posibles pacientes serían atendidos en el CDT de Río Piedras, luego de un proceso de discernimiento médico que se realiza de manera telefónica.