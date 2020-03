Critican que empresa alegadamente no ha tomado medidas ante empleada con COVID-19 en el aeropuerto

CAROLINA – Luego de que una empleada de la aerolínea Jet Blue, que trabaja en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, diera a conocer que tuvo un resultado positivo a COVID-19 coronavirus, varios de sus compañeros se comunicaron con Radio Acromática para denunciar que la compañía no ha activado ningún protocolo.

Además, hay dos empleados que se encuentran en cuarentena, en espera del resultado de las pruebas.

“Nos enteramos que una compañera dio positivo al COVID-19, porque ella misma lo publicó en su cuenta de Instagram y Facebook, pero Jet Blue no nos ha informado oficialmente sobre la situación ni ha tomado medidas para protegernos”, expresó uno de los empleados que pidió no ser identificado por miedo a represalias.

Supuestamente, la directriz que recibieron es que es discreción de cada empleado ir o no a trabajar.

“Nosotros estamos entrando allí como si entráramos a un matadero, porque no sabemos qué áreas están infectadas. Tememos que todos estemos infectados porque no se sabe quiénes tuvieron contacto con estas personas que se rumora también están infectadas”, mencionó.

Alegó que aunque la empresa les facilitó desinfectantes para las manos y guantes, dejó su uso a discreción de cada empleado. Ante esto, la mayoría de los empleados decide no utilizar los guantes.

“El uso de mascarillas también es opcional y el que decida utilizarla tiene que comprarla, pues el patrono se niega a proveerlas”, dijo otro de los empleados, que añadió que al principio les habían prohibido utilizar mascarillas.

“Tenemos que comprar hasta las toallas desinfectantes nosotros mismos”, expuso el tercer empleado.

En el video publicado en su cuenta de Facebook, la asistente de viajes de la aerolínea, que resultó positivo, expuso que trabajó del 11 al 23 de marzo. El 24 comenzó con síntomas de alergia, de las que padece. No obstante, cinco días después le diagnosticaron pulmonía. Desde el hospital donde se encuentra, la joven expresó: “Amo mi trabajo, amo lo que hago. Yo no fui a ninguna otra parte, sólo a mi trabajo, al hotel y a mi casa, sin embargo di positivo. Tengo mi sistema inmunológico fuerte, estoy en paz y estaré bien.”

La mujer envió un mensaje a sus amigos y compañeros exhortándolos a permanecer en sus casas y a no viajar.

“Les estoy diciendo a todos mis amistades y ‘flight attendant’ que no viajen. Paren de viajar, no vale la pena. Olvídense del mortgage y olvídense de los pagos de cuentas. Quédense en su casa. Escuchen: Si tú gobierno no te puede proteger no vayas a trabajar. No lo piensen, no vale la pena, paren de viajar. Es serio.”

La preocupación de los empleados aumentó al conocer que días atrás, el gerente general supuestamente estuvo reunido en una pequeña oficina con otra empleada que también dio positivo a la prueba de COVID-19.

“Este se la pasa caminando y tocando todo por allí y hablando de cerca a la gente sin ningún tipo de protección”, expuso uno de los empleados.

Los denunciantes criticaron que ante la ausencia de medidas oficiales por parte de la empresa, los pocos empleados que se protegen con mascarillas, son ridiculizados por algunos de sus compañeros.

Radio Acromática se comunicó via correo electrónico con la empresa para una reacción.