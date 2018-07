Cuestionada la Policía por manejo de caso de violencia doméstica en Vieques

SAN JUAN – El protocolo que se debe seguir en casos de violencia doméstica quedó nuevamente en entredicho luego que el senador independentista, Juan Dalmau cuestionara la forma en que se manejó un caso que presenció y en el que tuvo que intervenir en el que un hombre agredió brutalmente a una mujer en una playa de Vieques.

Dalmau relató en entrevista radial (WKAQ) que el incidente ocurrió cerca de las 2:45 o las 3:00 de la tarde del sábado en la playa Red Beach de la mencionada isla municipio. Indicó que cuando se percató del incidente, el agresor estaba encima de la mujer en el suelo y que presumió se trataba de una pelea entre dos hombres.

“¿Cómo es posible?, porque realmente fue un acto violento. Brutal. Al individuo lo logran separar dos mujeres. La tercera mujer es la que está en el piso que fue agredida. Cuando se levanta, se logra zafar nuevamente de las mujeres, agarra la que está en el suelo por el pelo y la levanta violentamente como si fuera un hilo de trapo. En ese momento yo me levanté y corrí hacia la persona. Cuando ve que estoy corriendo hacia él, suelta la dama y se dirige hacia mí. Así que yo iba para paralizar una situación que luego fue un momento tenso e intenso. Él se dirigía hacia mí y yo tuve que cuadrarme porque no iba a dar hacia atrás. En ese momento lograron retirar la dama”, dijo el senador.

Señaló que mientras ocurrieron los hechos, ninguna persona de los presentes en la playa hicieron nada para intervenir. Dijo que un familiar de la mujer llegó al lugar y le dijo que se encargaría de la situación. Entonces, el senador llamó a la Policía, cuyos agentes llegaron en un tiempo razonable, según dijo. Mientras tanto, el senador dijo que el individuo continuó exhibiendo una actitud agresiva.

El legislador cuestionó el protocolo que se siguió en este caso, pues alegó haber visto al individuo en la lancha camino a la Isla Grande a escasas horas después del incidente.

“Yo escribo el domingo un mensaje (en las redes sociales) porque recibí un mensaje en el ‘inbox’ de que el individuo se montó en la lancha a las 6:30 de la tarde hacia Fajardo… Si eso fuera cierto, aquí hay que dar explicaciones, porque ¿cómo es posible que esa persona, si esa intervención fue como a las 4:00 o 4:20 de la tarde, en menos de dos horas estuviera ya montado en la lancha hacia Fajardo. Creo que hay que dar explicaciones”, denunció el legislador.

“No estoy adjudicando responsabilidades, pero si eso fuera cierto, o alguien falló en el proceso, o alguien falló en el protocolo, o Fiscalía o el Departamento de Justicia. ¿Cómo se manejó eso, si fuera cierto? Hay que explicarlo. No hay duda”, reiteró luego de indicar que el agente que intervino le indicó que el agresor estaba alcoholizado, que era paciente mental y estaba medicado.

“Pienso que si nosotros no interveníamos, eso iba a terminar en una fatalidad”, alertó.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, la inspectora, Sharon Ruiz confirmó que desconocía sobre el incidente y aseguró que habría consecuencias contra quien haya violado el reglamento de la Uniformada.

“Prácticamente sé lo mismo que usted sabe porque me acabo de enterar que esto ocurrió la tarde el sábado en horas de la tarde en Vieques… Yo te aseguro que nosotros activamos ya el protocolo de violencia doméstica. Me acabo de comunicar con la directora de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, donde ya se le está dando seguimiento para localizar a la vícitma. Te aseguro también que si alguien violentó el reglamento del Negociado de la Policía de Puerto Rico, va a tener que atender las consecuencias”, dijo en entrevista en la misma emisora.

Por su parte, la procuradora de la mujer, Lersy Boria dijo desconocer detalles sobre el incidente, pues la Policía no le había ofrecido los detalles. Señaló que las fallas en dicho protocolo es una de las quejas que ha recibido de parte de las administradoras de hogares albergue.

“Le expliqué al señor Dalmau que esa es una de mis grandes preocupaciones cuando entré a la Procuraduría. Cuando me reúno con todos los albergues, las administradoras nos informaron esa preocupación sobre el protocolo que se lleva con las víctimas. Inmediatamente nos comunicamos con Escalera (comisionado de la Policía), que nos dio una reunión ante la preocupación porque teníamos la queja unánime de las administradores sobre los asuntos del protocolo. Escalera me informó que estaba sorprendido sobre ese particular. Toda la información (del incidente) la tiene la Policía de Puerto Rico. Se supone que la víctima se que separar del agresor, se tiene que tomar una querella, el fiscal tiene que levantar una orden y se tiene que llevar al ministerio público para radicar los cargos. No me he podido con la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía”, dijo la funcionaria.

No obstante, dijo que tiene el nombre del agente que atendió el incidente y que sostendrían una reunión el lunes. El nombre del agente no fue revelado.