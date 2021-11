¡Cuidado con los dulces el 31 de octubre!

(Foto/Archivo)

A pesar de que no es una festividad oficial, Halloween es una fecha muy esperada por los niños y adultos por igual. ¿Qué no es divertido sobre el “dulce o truco” o las fiestas de disfraces? Respuesta: enfermedades de origen alimentario, también llamadas intoxicación alimentaria.

Para asegurarse de que sus hijos consuman golosinas seguras, siga estos sencillos pasos:

Refrigerios. Los niños no deben comer las golosinas de sus “bolsas de regalo” mientras realizan el juego de “dulce o treta”. Aliéntelos a esperar hasta llegar a casa y revise las bolsas antes que coman una golosina.

Golosinas seguras. Recomiende a sus hijos no aceptar, y sobre todo no comer, golosinas que no estén dentro de su envoltorio comercial. Revise los dulces con envoltura comercial para detectar señales de alteración, tales como un aspecto inusual o decoloración, agujeros diminutos o roturas en las envolturas. Deseche cualquier cosa que parezca sospechosa.

Alergias a los alimentos. Si su hijo tiene alergia a los alimentos, revise las etiquetas para asegurarse de que el alérgeno no está presente. No permita que sus hijos coman cualquier alimento horneado en casa que puedan haber recibido.

Riesgo de asfixia. Si tiene hijos muy pequeños, asegúrese de retirar cualquier golosina que pueda causar el riesgo de asfixia, tales como la goma de mascar, el maní y los caramelos duros o los juguetes pequeños.

Si su idea de diversión en Halloween es organizar una fiesta en casa, no olvide estos consejos

¡Tenga cuidado con la sidra espeluznante! La sidra o jugo sin pasteurizar pueden contener bacterias dañinas como la salmonela. Para mantener la seguridad, siempre sirva productos pasteurizados en sus fiestas.

No importa cuán tentadora sea, no pruebe masa para galletas o pastel cruda que tenga huevos sin cocinar.

Ahuyente las bacterias al mantener todos los alimentos perecederos refrigerados hasta el momento de servir. Estos incluyen sándwiches, bandejas de queso, fruta o ensaladas, platos con carne de res, pollo, pescados o mariscos, y pasteles y tartas con crema batida y glaseado de queso crema.

Las bacterias lo agarrarán desprevenido si deja que los alimentos permanezcan afuera demasiado tiempo. No deje los dulces perecederos fuera del refrigerador por más de dos horas (1 hora en temperaturas superiores a 90°F).