Culebra se une a la lucha contra los mosquitos y brotes de enfermedades arbovirales

(Fotos/Suministradas)

CULEBRA – La Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico (La Unidad), auspiciada por el Club Rotario Internacional y el Club Rotario de San Juan, y en colaboración con el municipio de Culebra, comenzarán un proyecto para controlar el mosquito Aedes aegypti a través de una variedad de esfuerzos con la comunidad. La iniciativa tiene el objetivo de controlar los mosquitos y prevenir epidemias causadas por los virus que estos transmiten.

“Naturalmente el coronavirus ha sido la preocupación principal para muchas personas, pero no podemos bajar la guardia con las enfermedades transmitidas por los mosquitos porque siguen siendo una amenaza. Debemos educarnos y tomar acciones concretas para controlar las poblaciones de mosquitos y mitigar el contagio de enfermedades como el dengue, Zika y chikungunya”, comentó la Dra. Marianyoly Ortiz, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación creado en acuerdo colaborativo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el Dr. Julio Soto, portavoz del Club Rotario de San Juan indicó, “Es de gran importancia el proyecto de control de vectores para eliminar la población de mosquitos Aedes aegypti. Los resultados que serán vitales para la comunidad de Culebra y dar paso a futuras iniciativas en Vieques, Puerto Rico y el resto del Caribe. Es un honor para el Club Rotario auspiciar este proyecto”.

Como parte del proyecto, miembros del equipo de La Unidad visitarán cada 45 días las comunidades para trabajar en la reducción de criaderos y el uso de larvicidas en criaderos que no se puedan eliminar. Adicionalmente, se realizarán cuestionarios sobre conocimiento, actitudes y prácticas sobre el mosquito Aedes aegypti en cada una de las residencias impactadas. Para monitorear los esfuerzos y sus efectos en la población del mosquito, se instalarán trampas AGO de vigilancia en diversas estructuras del municipio. Las trampas AGO no utilizan insecticidas y no le hacen daño ni a las personas ni a las mascotas. Están diseñadas para atraer y capturar el mosquito Aedes aegypti hembra que está lista para poner sus huevos.

El alcalde del municipio de Culebra, Edilberto Romero comentó, “La necesidad de controlar los mosquitos en la Isla Municipio para mi es prioridad, pues de cierta manera la salud de mis residentes es mi enfoque principal como alcalde. Estudiar, controlar y eliminar los mismos nos ayudará a tener un pueblo libre de enfermedades transmitidas por las picadas, ya que la instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo”.

“Queremos que los miembros de la comunidad de Culebra continúen conociendo sobre las picadas de mosquitos y las enfermedades arbovirales para que tengan en cuenta qué una picada podría indicar el desarrollo de una enfermedad grave y la necesidad de atención médica temprana. Por eso, en cumplimiento con las normativas de seguridad salubrista, se llevarán a cabo adiestramientos para que los residentes puedan participar del proyecto y tomar acción para reducir las poblaciones de mosquitos en el municipio.”, concluyó Ortiz.

Para más información acerca de cómo evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti y otros asuntos relacionados, pueden acceder a la página de Facebook-Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico o a través de la página web www.prvectorcontrol.org.