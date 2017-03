Cultura Profética y Marshmello en We The Future

SAN JUAN – Si el año pasado te perdiste el festival musical multigénero y de tecnología más importante de Puerto Rico y el Caribe, tienes una nueva oportunidad. Regresa el Coors Light We The Future Festival (WTF) en su segunda edición con una visión futurística de música, actos en vivo de “performers” y efectos de luces en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Festival musical multigénero y tecnología con más de 20 artistas en el Roberto Clemente”.

“Presentaremos sobre 20 artistas locales e internacionales que interpretarán diferentes géneros musicales como reggae, electrónica, indie y urbana en un mismo “venue”. Este junte histórico será desde las 5:00 p.m. el 11 y 18 de marzo en dos tarimas, interior y exterior, ubicadas en Coliseo Roberto Clemente de San Juan y la Plaza de la Independencia”, indicó el productor del evento WTF, Max Pérez.

Desde Francia y en su primera presentación en Puerto Rico nos visita DJ Snake, reconocido por los éxitos “Turn Down for What” y “Lean On”. La lista incluye a Zedd, mundialmente reconocido por “Let Me Love You” y el artista con más crecimiento en el género de la electrónica, el misterioso Marshmello.

El productor añadió que otro de los platos fuertes del WTF lo será la extravagante y colorida presentación del dúo australiano Empire of the Sun. Estos regresan por segunda vez a la isla con sus populares éxitos “Walking on a Dream” y “We Are the People”.

No te puedes perder a AndyC, DJ inglés de los géneros de música electrónica “drum & bass, dubstep y jumpcore”. Se destaca en sus presentaciones por utilizar hasta tres discos o platos a la misma vez. Su estilo único es lo que él llama “The Double Drop”, donde alinea dos melodías para que el bajo de ambas pistas caiga al mismo tiempo.

La isla estará bien representada con Cultura Profética, la banda de reggae de mayor reconocimiento a nivel mundial y los creadores de los éxitos “Ilegal”, “La Complicidad” y “Rimas Pa’ Seducir”. Entre talentos locales se presentarán: Bad Bunny, PJ Sin Suela y Los Wálters.

Además de la música, WTF contará con juegos, “food trucks” y experiencias innovadoras. Los boletos ya están disponibles en: Fangig, Valija, The Room, Bora Bora, Treats, Blue Surf, Kaliche Surf, Thunderball, Opium, Buns y Sixne Concepts Store.

Únete a la tripulación del #CoorsLight #WeTheFutureFestival y acompáñanos en esta incomparable travesía. Para mayor información, visite en Facebook Wethefuturefestival o CoorsLightPR.

