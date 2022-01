DACO insiste no ha recibido quejas por precios pruebas caseras COVID

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edán Rivera Rodríguez insistió el lunes que su agencia no ha recibido quejas por los costos de las pruebas rápidas de COVID-19.

“Hasta el momento a nosotros no nos han llegado muchas quejas sobre el particular. Hemos estado pendientes del asunto en todos los mecanismos que tenemos disponibles. No hemos visto que ha sido un problema significativo, pero eso puede cambiar en cualquier momento”, dijo el secretario a preguntas de la prensa.

El secretario insistió en que la queja mayor es por disponibilidad de pruebas.

“Lo que hay es escasez o vamos a ponerlo de otra forma, hay más demanda que oferta en este momento. Ese ha sido el problema mayor que hemos detectado. Pero en el departamento al menos, no es el tipo de cantidad de quejas que vemos para nosotros identificarlo como un problema. Eso podría cambiar”, dijo.

Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, mencionó que la situación de disponibilidad y precio debe resolverse una vez el gobierno federal comience con el envío de pruebas caseras por correo.