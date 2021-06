DACO se lanza a las calles para cerciorarse de que no se especule con los precios de la gasolina

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El Departamento de Asuntos del Consumidor DACO) informó el viernes que, tras la alta demanda en gasolina que provocó el apagón que dejó a miles de abonados sin servicio de electricidad, la agencia activó un protocolo de inspección en estaciones de servicio en toda la Isla, para verificar que no haya aumentos injustificados en los precios del combustible.

“Sabemos, por experiencias previas, que algunos comercios aprovechan situaciones atípicas como la que tuvo lugar anoche para especular con los precios. Por eso nos lanzamos a las calles para cerciorarnos de que eso no ocurra. Al momento, sigue en vigor una orden de congelación, y el pico en la demanda que generó el apagón masivo no exime de su cumplimiento”, aseveró Edan Rivera Rodríguez, secretario del DACO en comunicación escrita.

El funcionario explicó que, aun cuando el problema con el servicio de electricidad afectó principalmente a la zona metro, el recorrido de fiscalización se expandió a toda la Isla. “Aprovechamos la ocasión para atender, además, planteamientos traídos a nuestra atención en cuanto a alegados aumentos excesivos en ciertas estaciones de servicio”, detalló.

Según informó el Secretario, hasta el mediodía de hoy se lograron impactar 42 estaciones de servicio, y se identificó que la situación está bastante controlada. No existen problemas de abastos, y los precios se han mantenido estables. Se emitieron dos advertencias, una en Caguas y otra en Arecibo.

Pese a que no se detectaron irregularidades en el recorrido por las estaciones de servicio, Rivera Rodríguez enfatizó que “lo que se experimentó tras el apagón masivo debe servir de alerta a los consumidores. Es vital mantenerse preparados y no esperar a que surja un imprevisto para abastecerse de productos de primera necesidad que no deberían faltar en los hogares como parte de los planes de preparación para la temporada de huracanes, que inició el pasado 1 de junio”.

“Nuestro deber, como agencia, es velar porque no se vulneren los derechos de los consumidores. Eso siempre lo vamos a hacer. Nuestro llamado más bien es a los efectos de que no se caiga en las compras de pánico, y la mejor forma de evitar caer en ello es estar debidamente preparados para enfrentar cualquier eventualidad”, concluyó.